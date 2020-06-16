RT запускает медиашколу для региональных журналистов

Телеканал RT запускает медиашколу «RT — Регион» для региональных журналистов и блогеров. Онлайн-тренинги и мастер-классы в городах России будут проводить корреспонденты и продюсеры RT, авторы соцмедиапроектов канала, а также представители мультимедийного агентства Ruptly.

«Друзья, не нужно никуда ехать, чтобы поучаствовать в тренингах RT. Наши журналисты приедут сами и расскажут, чему научились на RT, и даже больше. Ждем всех в школе «RT — Регион», — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Слушатели медиашколы «RT — Регион» узнают, как вывести региональные новости на федеральный уровень, смогут снять необычный сюжет или смонтировать вирусный ролик, научатся создавать уникальный контент для соцсетей. Известные журналисты и медиаменеджеры обсудят с участниками юридические аспекты работы и психологию профессии.

В 2016 году RT открыл «Школу» для начинающих журналистов и блогеров в Москве. В январе 2020 года запустилась онлайн-школа RT — авторские тренинги и вебинары стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия школы обучение в ней очно и заочно прошли уже около 500 человек из 20 стран. Часть выпускников получила возможность присоединиться к команде RT.

Участие в проекте «RT — Регион» бесплатное, набор слушателей проводится на конкурсной основе.

Подробности на сайте — https://regions.rt.com/

RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY. 100 млн человек в 47 странах мира смотрят RT каждую неделю (Ipsos). RT — первый в мире новостной телеканал, который набрал 10 млрд просмотров на всех аккаунтах на YouTube. RT — единственный российский телеканал, семикратно номинированный на международную премию Emmy.