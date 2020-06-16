RT запускает медиашколу для региональных журналистов

Короткая ссылка
RT
Телеканал RT запускает медиашколу «RT — Регион» для региональных журналистов и блогеров. Онлайн-тренинги и мастер-классы в городах России будут проводить корреспонденты и продюсеры RT, авторы соцмедиапроектов канала, а также представители мультимедийного агентства Ruptly.
RT запускает медиашколу для региональных журналистов
  • © RT

«Друзья, не нужно никуда ехать, чтобы поучаствовать в тренингах RT. Наши журналисты приедут сами и расскажут, чему научились на RT, и даже больше. Ждем всех в школе «RT — Регион», — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Слушатели медиашколы «RT — Регион» узнают, как вывести региональные новости на федеральный уровень, смогут снять необычный сюжет или смонтировать вирусный ролик, научатся создавать уникальный контент для соцсетей. Известные журналисты и медиаменеджеры обсудят с участниками юридические аспекты работы и психологию профессии.

В 2016 году RT открыл «Школу» для начинающих журналистов и блогеров в Москве. В январе 2020 года запустилась онлайн-школа RT — авторские тренинги и вебинары стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия школы обучение в ней очно и заочно прошли уже около 500 человек из 20 стран. Часть выпускников получила возможность присоединиться к команде RT.

Участие в проекте «RT — Регион» бесплатное, набор слушателей проводится на конкурсной основе.

Подробности на сайте — https://regions.rt.com/

RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY. 100 млн человек в 47 странах мира смотрят RT каждую неделю (Ipsos). RT — первый в мире новостной телеканал, который набрал 10 млрд просмотров на всех аккаунтах на YouTube. RT — единственный российский телеканал, семикратно номинированный на международную премию Emmy.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить