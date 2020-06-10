RT продлил приём заявок на международную премию имени Халеда Аль-Хатыба

Телеканал RT продлевает до 30 июня приём заявок на участие в Khaled Alkhateb Memorial Awards 2020 — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Премия учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. В 2020 году она пройдёт в третий раз.

«Военкоры по всему миру не прекратили работать даже во время эпидемии коронавируса. Только на прошлой неделе в Йемене был жестоко убит стрингер нашего видеоагентства RUPTLY. Премию Халеда аль-Хатыба, погибшего на войне, мы вручаем журналистам, которые рискуют собой ради правды», — сказала заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в трёх категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст».

В 2019 году на победу претендовали работы из 25 стран. Лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии. В состав жюри премии вошли видные иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.

Вручение наград состоялось в рамках конференции RT Media TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов». В ней приняли участие официальный представитель МИД России Мария Захарова, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, а также российские и зарубежные журналисты. Участники дискуссии обсудили проблемы объективности при освещении конфликтов, верификацию информации из горячих точек и другие вопросы.

Победители третьей ежегодной премии KhaledAlkhatebInternationalMemorialAwards 2020 будут объявлены 30 июля — в годовщину гибели 25-летнего журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RTArabic. Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была вручена его семье на первой церемонии вручения наград.

В июне 2020 года в Йемене неизвестные расстреляли журналиста Набиля Хассана аль-Каити, сотрудничавшего с видеоагентством RT RUPTLY и другими СМИ. Он освещал военно-политический конфликт в стране и ситуацию на Ближнем Востоке. В январе этого года в Ираке был убит стрингер RUPTLY Сафаа Гали.

Подать заявку можно на сайте — https://award.rt.com.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.