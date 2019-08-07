RT в финале Emmy в седьмой раз — с серией спецрепортажей о пожаре в Кемерове

RT первым из российских телеканалов получил седьмую номинацию на престижную международную премию Emmy. В финал в категории «Новости» вышла серия репортажей RT о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Корреспонденты RT работали на месте событий, освещая истории людей, переживших трагедию, и стихийные митинги, последовавшие за пожаром.

Ранее RT был номинирован на Emmy уже шесть раз. В прошлом году номинацию на International Emmy в категории «Новости» получила серия спецрепортажей RT, посвящённая гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле и освещению ситуации мейнстримовскими СМИ. В 2017 году ведущий программы «Есть контакт» на RT America Крис Хеджес вышел в финал американской Emmy в категории «Лучший ведущий информационного ток-шоу». В 2016 году в финал International Emmy вышла серия спецрепортажей, посвящённых 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в 2014 году — спецрепортажи о голодовке заключённых в американской тюрьме Гуантанамо (Куба). В 2012 году RT стал финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году — за эфир о первом визите президента США Барака Обамы в Россию.

В 2017 году RT впервые в России провёл судейство полуфинала премии International Emmy в категориях «Новости» и «Документальное кино». Премия Emmy является телевизионным аналогом «Оскара» и считается одной из самых престижных в области телевещания.

Церемония вручения наград International Emmy состоится 24 сентября в Нью-Йорке.