RT в финале Emmy в седьмой раз — с серией спецрепортажей о пожаре в Кемерове

Короткая ссылка
RT
RT первым из российских телеканалов получил седьмую номинацию на престижную международную премию Emmy. В финал в категории «Новости» вышла серия репортажей RT о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
RT в финале Emmy в седьмой раз — с серией спецрепортажей о пожаре в Кемерове
  • © RT / AFP

Корреспонденты RT работали на месте событий, освещая истории людей, переживших трагедию, и стихийные митинги, последовавшие за пожаром.

Ранее RT был номинирован на Emmy уже шесть раз. В прошлом году номинацию на International Emmy в категории «Новости» получила серия спецрепортажей RT, посвящённая гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле и освещению ситуации мейнстримовскими СМИ. В 2017 году ведущий программы «Есть контакт» на RT America Крис Хеджес вышел в финал американской Emmy в категории «Лучший ведущий информационного ток-шоу». В 2016 году в финал International Emmy вышла серия спецрепортажей, посвящённых 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в 2014 году — спецрепортажи о голодовке заключённых в американской тюрьме Гуантанамо (Куба). В 2012 году RT стал финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году — за эфир о первом визите президента США Барака Обамы в Россию.

В 2017 году RT впервые в России провёл судейство полуфинала премии International Emmy в категориях «Новости» и «Документальное кино». Премия Emmy является телевизионным аналогом «Оскара» и считается одной из самых престижных в области телевещания.

Церемония вручения наград International Emmy состоится 24 сентября в Нью-Йорке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить