В Нью-Йорке назвали лауреата премии «Эмми» в категории «Новости»

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В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии «Эмми», где в категории «Новости» был номинирован телеканал RT за серию репортажей об иракском Мосуле.
В Нью-Йорке назвали лауреата премии «Эмми» в категории «Новости»
  • РИА Новости

Серия спецрепортажей RT посвящена гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле, где армия при поддержке западной коалиции проводила спецоперацию против боевиков, а также освещению ситуации мейнстримными СМИ. Для того чтобы привлечь внимание мировой общественности к бедственному положению жителей города, в марте 2017 года RT запустил в соцсетях кампанию #MosulSOS.

Победителем стал телеканал Sky News с сюжетом «Кризис Рохинджа».

В 2017 году ведущий программы «Есть контакт» на RT America Крис Хеджес вышел в финал американской «Эмми» в категории «Лучший ведущий информационного ток-шоу».

В 2016 году на International Emmy была номинирована серия спецрепортажей RT, посвящённых 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в 2014 году — серия спецрепортажей о голодовке заключённых в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе. В 2012 году RT стал финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году — за эфир, посвящённый первому визиту президента США Барака Обамы в Россию.

Премия «Эмми» является телевизионным аналогом «Оскара» и считается одной из самых престижных в области телевещания. Церемония вручения наград International Emmy в категории «Новости» состоялась 1 октября в Нью-Йорке.

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