Видеоагентство RT Ruptly — №1 по просмотрам на YouTube в Германии

Видеоагентство RUPTLY, входящее в телесеть RT, заняло первое место среди новостных СМИ Германии по числу просмотров видео на YouTube в апреле. По данным аналитической платформы Tubular Labs, видео российского агентства набрали 17,5 миллиона просмотров.

YouTube-канал RUPTLY опередил каналы ведущих немецких СМИ Bild и SPIEGEL TV. При этом по совокупности просмотров в основных социальных сетях RUPTLY вошло в ТОП-3 СМИ, набрав около 30 миллионов просмотров.

«Наш эксклюзив — видео ареста Джулиана Ассанжа — показали практически все крупнейшие мировые СМИ. Мы одни продолжали круглосуточно дежурить с камерой у посольства Эквадора в Лондоне в течение нескольких дней, в то время как другие каналы и издания уехали. В итоге агентство RUPTLY стало единственным в мире, кому удалось снять эти исторические кадры», — сказала глава RUPTLY Динара Токтосунова.

Во время разрушительного пожара в Соборе Парижской Богоматери RUPTLY в течение нескольких часов вело прямую трансляцию с места событий, а на следующий день опубликовало первые видеокадры последствий пожара, снятые с дрона. Это видео показали Guardian, Mail Online, ABC News, Euronews и другие мировые СМИ.

Кроме того, по данным Tubular Labs, уже в течение 90 дней RUPTLY лидирует по теме протестов «желтых жилетов» во Франции среди новостных YouTube-каналов на английском языке. Также в тройку вошли телеканал RT и новостное агентство Sputnik.

За освещение протестов «желтых жилетов» в прямом эфире через платформу RUPTLY Live агентство было удостоено золота престижной премии Shorty Awards. Платформа RUPTLY Live также получила приз бизнес-премии Stevie в Германии за интеграцию прямых трансляций в соцсети клиентов и золото премии Digiday за лучшее использование прямых трансляций.

Клиентами видеоагентства RUPTLY, основанного в 2013 году, являются более 1200 медиакомпаний из более чем ста стран. Видео RUPTLY использовалось в эфире и на онлайн-порталах CNN, NBC, CBS, Mail Online, VICE и других мировых СМИ. RUPTLY награждено престижной премией в сфере онлайн-журналистики The Drum Online Media Awards в категориях «Лучший новостной сайт B2B» и «Коммерческая команда года» в 2017 и 2018 годах. В марте 2019 агентство представило онлайн-портал на русском языке для СМИ, вещающих во всех регионах России и странах СНГ.