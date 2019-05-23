RT и WWF России запустят спецпроект к 25-летию фонда

Телеканал RT совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) представит спецпроект «Дикие и свободные» (Freed to be wild), приуроченный к 25-летию работы фонда в России. В рамках проекта RTД снимает документальный фильм о работе WWF России, который будет показан в эфире телеканала.

Документальный фильм расскажет о сотрудниках WWF России, которые работают для сохранения редких и исчезающих видов диких животных — амурских тигров и леопардов, соколов-балобанов и белых медведей. Съёмки ведутся в разных климатических зонах страны — в Приморском крае, в Южной Сибири и на Чукотке.

«У меня много ран на лице — природа в лице тигрицы Казачки защищалась. Я могу это понять и, естественно, простить. Но мы наносим природе гораздо более глубокие и страшные раны. Простит ли нас природа за это? Я не знаю, может не простить», — сказал руководитель отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Павел Фоменко.

«Наш фильм о животных, но главные герои в нём — люди, беззаветно посвятившие свою жизнь сохранению дикой природы. Мы покажем, каких усилий стоит спасение и возвращение животных в их естественную среду обитания и что движет людьми, которые ради этого рискуют собой», — отметила руководитель телеканала RTД Екатерина Яковлева.

«Работа по охране природы в разных уголках нашей страны часто остаётся незаметной, а такие документальные фильмы позволяют людям больше узнать об этом важном, а иногда и очень опасном деле. Уже 25 лет сотрудники WWF России делают всё для сохранения природы, и мы рады, что проект с телеканалом RTД выйдет в год нашего юбилея», — сказал Юрий Сочнев, директор по коммуникациям WWF России.

Документальные фильмы RTД неоднократно становились призёрами российских и международных премий. В 2018 году обладателем высшей награды престижного конкурса New York Festivals стал фильм RT «Дети Сирии. Воспитанные войной», а документальные ленты «Касты. Любовь до гроба» и «Морской дозор» получили серебро и бронзу соответственно. В 2017 году золото фестиваля завоевал фильм «H2нОль» об острой нехватке питьевой воды в Индии. В 2015 году серебро New York Festivals выиграла лента «Белая Африка», а в 2014-м золотую награду взял фильм «Кровная месть». В 2011 году фильм «Город маленьких ангелов» получил серебряную статуэтку премии в области теле- и веб-дизайна OMNI Intermedia Awards. В этом же году документальный фильм «Дети тундры» стал победителем российской премии «Страна».

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 млн постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах. Главные цели фонда — сохранение биологического разнообразия, предотвращение нарастающей деградации естественной среды планеты и достижение гармонии человека и природы. Первые проекты Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России начались ещё в 1988 году, а в 1994-м открылось российское представительство WWF. В 2004 году WWF России стал российской национальной организацией. За 25 лет фонд осуществил более 1000 полевых проектов в 47 регионах России.

Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России ведется в тесном сотрудничестве со специально уполномоченными государственными организациями при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.