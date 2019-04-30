Документальный фильм RT о подвиге лётчика Маресьева вышел в финал премии «ТЭФИ — летопись Победы»

Документальный фильм RT о подвиге героя Советского Союза, военного лётчика-истребителя Алексея Маресьева и тех, кто в похожих условиях смог выжить, вышел в финал Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — летопись Победы» 2019.

«Мы хотели рассказать о том, что настоящий подвиг живёт не только в книгах. Спустя поколения история Маресьева вдохновила и помогла спастись двум лётчикам, героям нашего фильма. В разные годы они оказались в похожей ситуации и смогли повторить его путь и снова вернуться в профессию», — сказал режиссёр фильма «Маресьев: продолжение легенды» Михаил Барынин.

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Судьбу Маресьева в 1973 году повторил лётчик Юрий Козловский. Из-за неисправности навигационных приборов его самолёт сбился с курса и, когда кончилось топливо, чуть не рухнул на Читу. Пилот увёл самолёт от города и в результате катапультирования на очень малой высоте сломал обе ноги. «Я понял, что температура опустилась ниже -30 °C. Я посмотрел на ноги — синее всё. Уже тогда я понял, что останусь без ног. Тогда я вспомнил про Маресьева и подумал: «Ну ничего, всё равно выживем». И полз я так три дня. Как мне сказали, я прополз семь километров», — вспоминает Юрий Козловский.

Фильм документального канала RTД «Маресьев: продолжение легенды» вышел в финал конкурса «ТЭФИ — летопись Победы» в категории «Телевизионный документальный фильм». Победители будут определены 22 мая.

Документальные фильмы RTД неоднократно становились призёрами российских и международных премий. В 2018 году обладателем высшей награды престижного конкурса New York Festivals стал фильм RT «Дети Сирии. Воспитанные войной», а документальные ленты «Касты. Любовь до гроба» и «Морской дозор» получили серебро и бронзу соответственно. В 2017 году золото фестиваля завоевал фильм «H2нОль» об острой нехватке питьевой воды. В 2015 году серебро New York Festivals получила лента «Белая Африка», а в 2014 золотую награду взял фильм «Кровная месть». В 2011 году фильм «Город маленьких ангелов» получил серебряную статуэтку в области теле- и веб-дизайна OMNI Intermedia Awards. В этом же году документальный фильм «Дети тундры» стал победителем российской премии «Страна».