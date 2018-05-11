Документальные фильмы RT о Сирии и Палестине вышли в финал престижной премии СINE Golden Eagle Award

Короткая ссылка
RT
Документальные фильмы RT о жизни детей в условиях войны в Сирии и спортсменах, занимающихся паркуром в cекторе Газа, стали финалистами одной из старейших и наиболее престижных премий CINE Golden Eagle Award.
Документальные фильмы RT о Сирии и Палестине вышли в финал престижной премии СINE Golden Eagle Award
  • © Михаил Воскресенский / РИА Новости

Документальный фильм RT «Бегущие за свободой», полностью снятый в панорамном формате, вышел в финал в категории «Виртуальная реальность: документальный контент». Лента рассказывает о спортсменах, занимающихся паркуром в cекторе Газа. Молодые люди тренируются среди руин, оставшихся после нескольких войн. По словам спортсменов, «паркур — это единственный способ почувствовать вкус свободы и преодолеть блокаду».

Финалистом в номинации «Документальный контент: короткометражный фильм» стала лента RT «Дети Сирии. Воспитанные войной», рассказывающая истории сирийских детей, многие из которых не помнят мирной жизни. В апреле 2018 года фильм получил золото престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals.

CINE (Совет по международным нетеатральным событиям — Council on International Non-Theatrical Events), учреждённый в 1957 году, ставит своей целью поддержку профессионального и студенческого кино, а также производителей телевизионного и digital-контента. Премией CINE Golden Eagle Awards награждаются создатели «наиболее выдающего медиаконтента».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных