Документальные фильмы RT о Сирии и Палестине вышли в финал престижной премии СINE Golden Eagle Award

Документальные фильмы RT о жизни детей в условиях войны в Сирии и спортсменах, занимающихся паркуром в cекторе Газа, стали финалистами одной из старейших и наиболее престижных премий CINE Golden Eagle Award.

Документальный фильм RT «Бегущие за свободой», полностью снятый в панорамном формате, вышел в финал в категории «Виртуальная реальность: документальный контент». Лента рассказывает о спортсменах, занимающихся паркуром в cекторе Газа. Молодые люди тренируются среди руин, оставшихся после нескольких войн. По словам спортсменов, «паркур — это единственный способ почувствовать вкус свободы и преодолеть блокаду».

Финалистом в номинации «Документальный контент: короткометражный фильм» стала лента RT «Дети Сирии. Воспитанные войной», рассказывающая истории сирийских детей, многие из которых не помнят мирной жизни. В апреле 2018 года фильм получил золото престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals.

CINE (Совет по международным нетеатральным событиям — Council on International Non-Theatrical Events), учреждённый в 1957 году, ставит своей целью поддержку профессионального и студенческого кино, а также производителей телевизионного и digital-контента. Премией CINE Golden Eagle Awards награждаются создатели «наиболее выдающего медиаконтента».