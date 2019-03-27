RT завоевал золото и два серебра премии Promax Europe

Телеканал RT завоевал золотую и две серебряные награды Promax Europe Awards 2019 — одной из самых престижных премий в области промо, маркетинга и дизайна. Наград удостоены ролик с участием знаменитого футбольного тренера Жозе Моуринью, проморолики масштабного кросс-платформенного проекта RT #Romanovs100, а также заставка программы RT на испанском Entrevista.

Золото в категории «Лого программы» получила заставка программы RT на испанском Entrevista («Интервью»), которая обошла работы телекомпаний HBO Europe и Nickelodeon.

Созданные в стилистике и технике начала ХХ века проморолики мультимедийного проекта RT #Romanovs100, приуроченного к столетию со дня расстрела царской семьи, завоевали серебро в категории «Промо спецпроекта». В этой номинации RT оставил позади американские телекорпорации NBCUniversal и TNT, а также итальянскую RAI.

Серебро в категории «Длинное промо» выиграл ролик с участием футбольного тренера Жозе Моуринью, который даёт свои прогнозы на исход матчей финальной части чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Видео RT в этой номинации обошло в том числе работу FOX Networks Group.

Ранее проморолик RT к ЧМ по футболу в России, снятый с участием Жозе Моуринью, а также российских балерин и спортсменов, занял первое место среди лучших видео 2018 года по версии The Daily Brief — медиапортала международной ассоциации Promax.

Телеканал RT завоевал в общей сложности 32 награды Promax, в том числе 14 золотых. Признание жюри Promax в разные годы получили креативные проекты RT: ролик«Мы вами гордимся!» с участием членов паралимпийской сборной России, серия роликов к 10-летию RT, проморолик к 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне и другие работы телеканала.

Международная ассоциация Promax — учредитель серии крупнейших и наиболее престижных премий в области телевизионного промо, маркетинга и дизайна.