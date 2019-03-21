Видеоагентство RT Ruptly — в тройке лидеров по просмотрам на YouTube в Германии
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При этом по совокупности просмотров в основных социальных сетях Ruptly вошло в топ-5 СМИ, опередив SPIEGEL TV, Welt Video & TV и Bild.
«У каждой соцсети свой формат, поэтому мы стремимся обеспечить самый широкий спектр видеоконтента. Особую роль играют прямые трансляции. Для них мы разработали специальную платформу Ruptly Live, которая позволяет клиентам буквально в три клика показывать наши лайвы в социальных сетях», — сказала глава Ruptly Динара Токтосунова.
В марте инновационная платформа Ruptly Live получила приз бизнес-премии Stevie в Германии за интеграцию прямых трансляций в соцсети клиентов. Агентство также представило онлайн-портал на русском языке для СМИ, вещающих во всех регионах России и странах СНГ.
Клиентами видеоагентства Ruptly, основанного в 2013 году, стали уже более 1200 медиакомпаний из более чем 100 стран. Видео Ruptly появлялись в эфире и на онлайн-порталах CNN, NBC, CBS, Mail Online, VICE и в других мировых СМИ. Видеоагентство Ruptly дважды награждено престижной премией в сфере онлайн-журналистики The Drum Online Media Awards в категориях «Лучший новостной сайт B2B» и «Коммерческая команда года» в 2017 и 2018 годах.