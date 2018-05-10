Проект RT #1917LIVE завоевал премию в области маркетинга Digiday Content Marketing Awards

Международный проект RT #1917LIVE стал обладателем премии Digiday Content Marketing Awards, которая отмечает работы в сфере цифрового видеоконтента и маркетинга.

Проект RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России и воссоздающий в соцсети Twitter события тех дней «в режиме реального времени», одержал победу в категории «Самое оригинальное использование Twitter». Проект RT обошёл маркетинговые кампании американского медиаконгломерата Viacom и американской автомобильной ассоциации NASCAR.

Среди победителей Digiday Content Marketing Awards в других категориях — проекты таких известных брендов, как National Geographic, Amazon, Netflix и т. д.

#1917LIVE — одна из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо реализовывались на платформе Twitter. В рамках проекта десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II и Ленина до рабочих и солдат. В проекте #1917LIVE приняли участие университетские профессора из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо.

#1917LIVE, завоевавший уже 20 международных и российских премий, стал «Лучшим образовательным онлайн-проектом» и взял золото в категории «Присутствие в Twitter» по итогам премии Shorty Social Good. Проект получил награды премии в области рекламы Epica Awards и премии Shorty Awards, вручаемой за достижения в социальных сетях. #1917LIVE одержал победу в категории «Цифровой спецпроект» престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals, а проморолики проекта получили серебро в категории «Кинематография». Проект победил в российском конкурсе «Медиабренд», получил серебряную награду российской премии в области рекламы Red Apple, а также завоевал высшую награду престижной премии Adweek ARC Awards. В апреле 2018 года #1917LIVE одержал победу в зрительском голосовании престижной международной премии Webby Awards.

Команда #1917LIVE работает над масштабным мультимедийным кросс-платформенным проектом #Romanovs100, приуроченным к столетней годовщине расстрела царской семьи. Проект, запущенный в апреле 2018 года в сотрудничестве с Государственным архивом России, реализуется на четырёх соцмедиаплатформах: YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. На протяжении 100 дней — с 8 апреля по 17 июля — в аккаунтах проекта #Romanovs100 будут публиковаться редкие фотографии из архива Романовых.

Digiday Content Marketing Awards — международная премия в сфере цифрового видеоконтента и маркетинга. В жюри премии входят представители крупнейших международных брендов — American Express, Ford, Reebok, IBM, Maybelline, Calvin Klein и др. Премия учреждена онлайн-журналом о цифровых СМИ Digiday.