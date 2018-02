RT вышел в финал премии New York Festivals в 17 номинациях

RT вышел в финал престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals, по числу номинаций опередив телеканалы CNN, BBC и Sky News. Среди работ RT, претендующих на победу, — спецвыпуски, посвященные референдуму о независимости Каталонии, выборам в Германии и Франции, матчу Кубка Конфедерации в России, документальный фильм о войне в Сирии и другие проекты телеканала.

В финал New York Festivals в категории «Лучшее освещение срочных новостей» вышел новостной выпуск, посвященный референдуму о независимости Каталонии. В номинации «Лучшее освещение продолжительного события» — спецэфир телеканала о проведении парламентских выборов в Германии, где из специально построенной студии в центре Берлина ведущие RT рассказывали о ходе голосования.

Спецвыпуск, посвященный заключительному матчу Кубка Конфедераций-2017 в России, стал финалистом в номинации «Лучший спортивный выпуск новостей». В эфире ведущие RT Нил Харви и известный британский футболист, комментатор и футбольный эксперт Стэн Коллимор рассказывали о матче Германия-Чили из специальной студии на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Ролик RT о Кубке Конфедераций номинирован в категории «Спецэффекты: промо».

Проект RT #1917LIVE, посвященный 100-летию революции в России и воссоздающий в соцсети Twitter события тех дней «в режиме реального времени», претендует на победу в категории «Цифровой спецпроект», а проморолики проекта — в категории «Кинематография».

Спецвыпуск выходящей на канале RT America программы On Contact с лауреатом Пулитцеровской премии Крисом Хеджесом соревнуется за главный приз в трех номинациях: «Лучшее интервью», «Лучший репортаж-расследование», «Освещение общественно важных вопросов». Эпизод программы посвящен проблеме наркомании в США.

В различных категориях в финал New York Festivals вышли заставка программы RT на испанском «Политическая кухня», проморолики о корреспондентах телеканала Алиане Ньевес, Хулии Доминзайн и Рубене Карселье, ролик, рекламирующий RT в соцсетях, а также промо спецэфира о президентских выборах во Франции и программы Оксаны Бойко Worlds Apart.

На победу в трех категориях «Документалистика» претендуют документальные фильмы телеканала, посвященные войне в Сирии, социальным кастам в Индии и движению, борющемуся за чистоту морей и океанов.

Телеканал RT — единственный российский канал, пятикратно номинированный на престижную телевизионную премию Emmy, и многократный призер New York Festivals. В 2013 году победителем New York Festivals стала программа Джулиана Ассанжа на RT. В 2014 году золотую награду получил документальный фильм телеканала «Кровная месть» (Blood and Honor), обойдя в своей номинации CNN. В 2016 году RT был отмечен наградами в четырех категориях, а в 2017 золото получили серия спецрепортажей RT из Ливии и документальный фильм «H2нОль» о нехватке питьевой воды в Индии.