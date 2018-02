RT впервые в России провёл судейство PromaxBDA — престижной премии в области промо, маркетинга и дизайна

Телеканал RT, за свою историю завоевавший 29 наград премии PromaxBDA, присуждаемой за достижения в области телевизионного промо, маркетинга и дизайна, впервые в России провёл судейство премии PromaxBDA EUROPE Awards 2018.

«Мы стали хозяевами первого судейства премии PromaxBDA в России. Надеемся, что члены жюри получили удовольствие и провели хороший день в стенах «рупора пропаганды», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Я говорил, что мы хотим приехать в Россию, так как российское телевидение и брендинг сейчас просто на высоте. Работы, которые поступают из этого региона, просто выдающиеся. И мы подумали: надо поехать в Москву, чтобы у профессионалов индустрии, создающих такие потрясающие работы, была возможность представить их прямо оттуда. Сегодня мы рассмотрели различные категории, высказывались разные суждения. Конечно, было много дискуссий, чтобы определить, кто же удостоится золотой награды в этом году», — сказал Лестер Мордью, директор по внешним связям и проведению конференций в Европе PromaxBDA.

Судейство PromaxBDA EUROPE Awards 2018 проходило в восьми категориях. В международное жюри вошли руководитель службы креативных разработок RT Борис Горлов, креативный директор телеканала HBO Europe Петер Варсикс, креативный директор телеканала France 3 Лорен Саваж, главный художник Первого канала Дмитрий Ликин, заместитель гендиректора телеканала ТНТ по стратегическому развитию Рубен Оганесян, креативный директор телеканала «Россия 24» Павел Борейко, директор по маркетингу телеканала СТС Андрей Тельминов, маркетинг-директор телеканала ТВ-3 Лили Шерозия и арт-директор студии дизайна N3 Design Андрей Голиков.

Телеканал RT за свою историю завоевал 29 наград PromaxBDA, в том числе 12 золотых. Признание жюри PromaxBDA в разные годы получили такие креативные проекты RT, как ролик «Мы вами гордимся!» с участием членов паралимпийской сборной России, серия роликов к 10-летию RT, проморолик к 70-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, и многие другие работы телеканала.

Вирусный ролик «RT 2035», приуроченный к 10-летнему юбилею канала, в котором Барак Обама и Джон Керри предстают в роли пенсионеров, а Эдвард Сноуден становится президентом США, завоевал бронзу на PromaxBDA, а также вышел в финал New York Festivals.Общее число просмотров ролика в Facebook и на YouTube преодолело отметку в 1,5 миллиона, о нём написали Washington Post, Slate Magazine и Hollywood Reporter.

Другие промокампании и проекты RT также неоднократно становились победителями престижных премий. Международный проект RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России и воссоздающий в Twitter события тех дней «в режиме реального времени», стал обладателем Shorty Social Good, Epica Awards, Drum Social Buzz Awards, Adweek ARC Awards и других наград. Проект RT привлёк внимание политиков, журналистов и учёных в США, Европе, Латинской Америке. За #1917LIVE следили журналисты The Guardian, Bloomberg, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, AFP и других СМИ.

Рекламная кампания RT «Валите на нас» (Blame it on us), запущенная в 2017 году в российских аэропортах, а также на улицах Лондона и Вашингтона, стала вирусной в соцсетях и вызвала резонанс среди мировых СМИ. Об ироничной рекламе RT написали Buzzfeed, Washington Post, Mashable, Sun, а кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон отметила: «Может, вы даже видели рекламу в лондонской подземке от одного источника государственной пропаганды, в которой они хвалятся: «Смотрите RT и узнайте, кого мы хакнем следующими».

В 2017 году RT — единственный российский канал, пятикратно номинированный на престижную телевизионную премию Emmy, — впервые в России провел судейство полуфинала премии International Emmy в категориях «Новости» и «Документальное кино». В жюри вошли известные российские журналисты и деятели в области телевещания.

Награждение победителей PromaxBDA EUROPE 2018 пройдёт 12—13 марта в Риме.