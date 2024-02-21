RT откроет II Международный фестиваль документального кино в День защитника Отечества
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Посещение всех мероприятий бесплатное, по предварительной регистрации на сайте https://rtfestival.ru/.
Фестиваль в Москве откроется в День защитника Отечества премьерой автора-документалиста RT Клима Поплавского. Картина «Военкоры-3: он молится на языке Бога» посвящена работе корреспондента RT на арабском Саргона Хадая, который регулярно снимает репортажи с передовой. На фестивале пройдёт ещё несколько премьерных показов. Зрители увидят фильм документалиста Ольги Кирий и режиссёра Олега Некишева «Фронтовой дневник американского офицера», работу военкора Семёна Пегова «Горловский спецназ ЖКХ», картину режиссёра Дмитрия Задорожного «Война и мир» и другие ленты.
«Фильмы фестиваля — это летопись того, что происходило последние два года, это истории с передовой, снятые бесстрашными военкорами о наших героях, бойцах, рискующих самым ценным — собственными жизнями», — делится генеральный продюсер «RT.Док: Время героев», руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева.
На фестивале состоятся мероприятия деловой программы — встречи с создателями и героями картин, дискуссии и круглые столы с журналистами, экспертами и общественными деятелями, среди которых телеведущий Владимир Соловьёв, генеральный директор телеканала «СПАС» Борис Корчевников, бывший американский офицер Скотт Беннетт, пранкеры Вован и Лексус и другие.
Зрителей ждёт поэтическая и музыкальная программа с участием певицы Юлии Чичериной, актёра театра и кино, поэта Антона Шагина, лидера рок-группы «Ва-БанкЪ» Александра Ф. Скляра, певца Джанго, группы «Зверобой» и других поэтов и исполнителей. Также будет представлено новое произведение композитора-неоклассика Игоря Скворцова «Прощение».
Подробнее о программе и регистрации — на официальном сайте фестиваля.
В феврале 2023 года телеканал RT дал старт I Международному фестивалю документального кино «RT.Док: Время героев» в Москве. После премьеры фестиваль отправился в города России — Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Иркутск, Курск, Волгоград. Кроме того, фестиваль побывал в Донбассе — показы прошли по линии фронта в подразделениях Вооружённых сил РФ, а также в госпитале.
За годы вещания круглосуточный документальный телеканал RTД выпустил более 1 тыс. документальных фильмов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festival, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.
Международная телевизионная сеть RT — это новостные каналы на английском, арабском, испанском, французском, немецком языках и документальный канал RTД на русском и английском. Телесеть также включает в себя онлайн-порталы на семи языках, в том числе на сербском и русском, и глобальное мультимедийное агентство Ruptly, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. RT представлен на китайском языке в популярных китайских соцсетях, а также в соцсетях на хинди. RT — 11-кратный финалист престижной международной премии Emmy.