RT провёл в Каире премьерный показ фильма к 80-летию дипотношений России и Египта

Телеканал RT Arabic совместно с посольством Российской Федерации в Египте представил премьерный показ своего документального фильма «Возвращение», приуроченного к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Египтом.

Фильм рассказывает историю советского военного переводчика, отправленного в командировку в Египет в начале 1970-х годов. Во время его пребывания в Египте началась война Судного дня, в которой СССР выступил в роли союзника арабских государств. Герой фильма вспоминает, как советские студенты и востоковеды увлекались египетским кино, как он жил в офицерском общежитии, как впервые увидел Египет. Через несколько десятилетий он уже в качестве туриста возвращается в страну, которую так сильно любит, — он бродит по знакомым улицам, встречает старых друзей, общается с людьми и заново окунается в культуру Египта, которому посвятил большую часть своей жизни.

В премьерном показе фильма «Возвращение» приняли участие глава государственной службы информации Египта Диа Рашван, заместитель министра иностранных дел Египта по европейским делам Халед Имара, официальный представитель Министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд и посол России в Египте Георгий Борисенко.

На мероприятии также присутствовали представители СМИ, в том числе изданий Al-Ahram, Youm7 и Al-Dostour, телеканалов Sada El Balad, Ten TV, MESAT и Al-Ghad, новостного агентства Middle East News Agency.

«Я хочу отметить роль СМИ, особенно телеканалов. С момента своего создания Russia Today играл очень важную роль, задолго до последних событий в Европе и на Ближнем Востоке. Во время пандемии COVID-19, в это очень сложное для всего мира время, этот телеканал сыграл огромную роль, донося до зрителей важную информацию, а также демонстрируя различные документальные фильмы. Большое спасибо», — отметил заместитель министра иностранных дел Египта по европейским делам Халед Имара в приветственной речи.

«Наши военнослужащие вместе сражались за суверенитет Египта в период так называемой войны на истощение. Победа 6 октября 1973 года была одержана египтянами советским оружием. Именно этой странице совместной истории во многом посвящён фильм. Последние десять лет российско-египетские отношения переживают новый мощный подъём. Президенты Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси вывели отношения стран на новый уровень стратегического партнёрства», — заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.

«Команда RT Arabic в постоянном контакте с представителями крупных египетских СМИ, а в рамках этого визита мы договорились о сотрудничестве с Sada El Balad и Radio Misr. Мы уверены, что наше взаимодействие будет плодотворным: RT Arabic готов делиться своими достижениями в области использования новейших технологий в работе ньюсрума и онлайн, а египетские коллеги помогут нашему каналу расширить аудиторию в самой большой стране арабского мира», — подчеркнула руководитель RT Arabic Майя Манна.

Фильм «Возвращение» будет показан в эфире RT Arabic и египетских телеканалов TeN TV и Sada El Balad.

Телеканал RT Arabic входит в международную телевизионную сеть RT. RT — это новостные каналы на английском, арабском, испанском, французском, немецком языках и документальный канал RTД на русском и английском. Телесеть также включает в себя онлайн-порталы на семи языках, в том числе на сербском и русском, и глобальное мультимедийное агентство RUPTLY, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. RT представлен на китайском языке в популярных китайских соцсетях, а также в соцсетях на хинди. RT — 11-кратный финалист престижной международной премии Emmy.