В Казани прошла сессия «Россия — Исламский мир: медиасотрудничество для развития и экономического процветания»

18 мая 2023 года в рамках XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир» состоялась расширенная медиасессия «Россия — Исламский мир: медиасотрудничество для устойчивого развития и экономического процветания», организованная Союзом информационных агентств ОИС (UNA) и Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», между которыми по итогам мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве. Партнёром сессии выступила группа стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Программа мероприятия затронула две глобальные темы: «СМИ как движущая сила устойчивого развития и экономического партнёрства между странами» и «Россия — Исламский мир через призму информационного партнёрства: от истории к практическим шагам в настоящем и будущем».

В качестве спикеров выступили главы национальных информационных агентств Российской Федерации и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), руководители крупных вещательных компаний.

После приветственного слова состоялась презентация на тему современного сотрудничества в информационной сфере между медиакомпаниями России и стран ОИС. Организаторы встречи напомнили о главной цели UNA — «наведении мостов» и об укреплении партнёрских отношений между своими и российскими СМИ на основе общих духовно-нравственных ценностей, что особенно актуально в эпоху фундаментальных перемен, идущих в сторону создания многополярного мирового порядка.

Таким образом, UNA целенаправленно работает над продвижением информационного сотрудничества между Россией и исламским миром. «Нам нужно укреплять взаимопонимание между нами, — объясняет генеральный директор Союза информационных агентств ОИС Мохаммед Аль-Ями. — Необходимо это делать ради нашего общего экономического и культурного процветания, а также для обеспечения деятельности свободных и ответственных СМИ».

«Только совместные усилия смогут противостоять фейкам, дезинформации и агрессивно-радикальной риторике Запада», — заявил Фарит Мубаракшевич Мухаметшин, заместитель председателя группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Далее участники встречи обсуждали такие ключевые вопросы, как усиление роли СМИ мусульманских стран в мире, достижения конкретных медиакомпаний в сфере партнёрства с зарубежными коллегами, а также предложения и проекты по интенсификации этого сотрудничества.

Стоит отметить неподдельный интерес участников мероприятия, приехавших на форум из-за рубежа, среди которых были представители и Иракского новостного агентства, и тунисского агентства Tunis Afrique Presse, и агентства Anadolu из Турции, и даже исламского центра по развитию торговли, к темам и предложениям, высказанным в том числе представителями телеканала RT и первого российского видеоагентства Ruptly.

К примеру, Майя Манна, руководитель RT Arabic, поделилась с гостями, что всецело поддерживает идею более плотного сотрудничества со студентами профильных специальностей, поскольку за ними стоит наше общее будущее.

А презентация видеоагентства Ruptly, отмечающего в этом году своё десятилетие, вкратце поведала собравшимся историю успешного преобразования стартапа в профессиональное мировое информационное агентство, без которого сейчас нельзя представить полную картину медиапространства в России и за рубежом. Во многом это стало возможным благодаря бескомпромиссному использованию компанией в своей работе новых методов и технологий. К тому же сотрудники Ruptly уделяют большое внимание темам, не попавшим в поле зрения крупных и традиционных западных СМИ, а также стремятся освещать больше сюжетов на исламскую тематику, в которой видят огромный потенциал. Недаром в декабре 2022 года между UNA и Ruptly был подписан договор о сотрудничестве, и сейчас разрабатываются дальнейшие шаги по расширению взаимодействия сторон.

XIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир» проходит в Казани. Мероприятие является главной площадкой экономического взаимодействия России и стран исламского мира, способствуя укреплению торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. KazanForum организован при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и правительства Республики Татарстан.

Ежегодно форум посещают несколько тысяч гостей и участников из разных регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Среди них — производители товаров и услуг, политики и чиновники, дипломатические миссии, представители СМИ.

Программа мероприятия включает регулярные деловые встречи, пресс-конференции и панельные дискуссии на различные темы — от политики и бизнеса до культуры и спорта, таким образом поддерживая открытый, конструктивный диалог России и стран ОИС в рамках развития всестороннего взаимовыгодного сотрудничества.