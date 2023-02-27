«aRTel.doc: Время героев»: первый международный фестиваль документального кино RT подвёл итоги

Первый международный фестиваль документального кино «aRTel.doc: Время героев», посвящённый годовщине специальной военной операции на Украине, завершился в Москве. За три дня фестиваль посетили более 3 тыс. человек.

Гостям были представлены 25 картин о героях СВО. В рамках фестиваля также прошли обсуждения с создателями фильмов, круглые столы, питчинг молодых документалистов, мастер-классы, открытые лекции и встречи с лидерами индустрии.

На торжественной церемонии закрытия выступила певица Елена Север, группа «Зверобой» исполнила композиции «Русская весна» и «Моя Родина возвращается», а рок-музыкант Сергей Галанин и группа «СерьГа» спели известную песню «А что нам надо?».

Авторы и режиссёры работ, показанных на кинофестивале, стали обладателями наград «aRTel.doc: Время героев». Спецприз по итогам зрительского голосования достался картине «Пацаны батальона «Восток» режиссёров и журналистов документального канала RT Олега Некишева, Михаила Бурова и Ольги Кирий.

Ольга Кирий также получила награду за документальный фильм «Святые из медблока». Лента рассказывает истории российских медиков, которые приезжают в мариупольский госпиталь в разгар боевых действий. Вместе с местными врачами они ежедневно проводят десятки операций, спасая мирных жителей и раненых солдат.

Руководитель документального вещания RT, генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева вручила приз двум победителям питчинга документальных проектов, который состоялся в рамках фестиваля. Награды получили Артём Корсаков из Хабаровска и Антон Никонов из Москвы. Оба победителя снимут фильмы совместно с документальным телеканалом RT. Картины будут показаны на следующем фестивале aRTel.doc.

Спецприз от университета «Синергия» достался одному из участников питчинга, Александру Панфёрову из Москвы, за идею фильма «Мариуполь. Второе спасение» про битву за Мариуполь.

В рамках фестиваля состоялось пять премьерных показов: «Пацаны батальона «Восток» режиссёров Олега Некишева, Михаила Бурова и журналиста Ольги Кирий о жизни бойцов, отстаивающих независимость Донбасса; «Братья» документалиста Айгуль Ербуловой о том, как формируются добровольческие батальоны; «Один шаг» Екатерины Китайцевой о героях СВО, получивших тяжёлые ранения; «Донбасс. Поэтому я здесь» Татьяны Борщ с историями журналистов, приехавших в Донбасс из стран Европы; «Красный ноябрь» — фильм-стихотворение военкора Семёна Пегова.

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Журналист Семён Пегов рассказал о работе над лентой «Красный ноябрь»: «Все военкоры делают сейчас там огромную работу, рассказывая о человеческих судьбах. Я так благодарен всей своей команде, которая делала вместе со мной этот фильм! Абсолютно каждый человек, который встречался на нашем пути, творчески участвовал во всём происходящем. Даже бойцы, простые парни, которые помогали нам организовать выезд к СИЗО, где мы записывали стихи под аккомпанемент с балалайками на фоне работников. Вся наша съёмка — это абсолютная спонтанность. Это и есть настоящее искусство, которое создаётся не какими-то высшими кругами, а теми ребятами, которые находятся там».

Ещё один фильм — «ЧВК Вагнер. Контракт с Родиной» режиссёра Владислава Рыткова и журналиста Андрея Ященко — об одной из самых закрытых военных организаций. Её бойцы с первых дней находятся в зоне специальной военной операции на Украине.

Фестиваль закрывала лента «Братья» журналиста документального канала RT Айгуль Ербуловой. В центре сюжета — истории мужчин, которые приходили записываться добровольцами на СВО в разных уголках России: от Башкортостана до Приморья, от Краснодарского края до Сибири.

Открытую лекцию на тему «Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее?» в рамках деловой программы фестиваля провели генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников и протоиерей Игорь Фомин.

Информационные партнёры фестиваля — информационное агентство «РИА Новости», медиагруппа «Комсомольская правда», телеканал «Спас», издательский дом «Аргументы и факты», университет «Синергия», телеканал «Ратник ТВ», радио Sputnik и «Абзац медиа».

аRTel.doc — это платформа RTDoc (документального вещания канала RT) для обмена опытом с профессионалами RT, мастер-классов и лекций от лучших документалистов мира. На базе аRTel.doc созданы школа неигрового кино, киноклуб, а теперь и кинофестиваль.

За годы вещания круглосуточный документальный телеканал RTDoc выпустил более 1 тыс. документальных фильмов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.

Международная телевизионная сеть RT — это новостные каналы на английском, арабском, испанском, французском, немецком языках и документальный канал RTД на русском и английском. Телесеть также включает в себя онлайн-порталы на семи языках, в том числе на сербском и русском, и глобальное мультимедийное агентство RUPTLY, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. В 2020 году RT первым в мире из новостных телеканалов набрал 10 миллиардов просмотров на YouTube, опередив BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews, FOX News. RT — единственный российский телеканал, который был одиннадцать раз номинирован на престижную премию Emmy.