В Москве открылся первый международный фестиваль документального кино «aRTel.doc: Время героев»

24 февраля телеканал RT и проект aRTel.doc дали старт первому международному фестивалю документального кино «aRTel.doc: Время героев», посвящённому годовщине специальной военной операции на Украине. Церемония открытия прошла в московском Цифровом деловом пространстве.

«В первую очередь спасибо и огромный поклон тем, кто сейчас там: кто воюет, проливает кровь, кто терпит, ждёт, бьётся за нас с вами. О них, об их подвиге, о каждой секунде и минуте этого года, тяжёлого, тревожного и очищающего при этом года, — этот фестиваль и все фильмы, которые вы здесь увидите», — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своём видеообращении на церемонии открытия фестиваля.

«Сейчас снимать документальное кино особенно актуально. К сожалению, мы живём в мире фейков, манипуляции и постправды, именно поэтому на документалистов возлагается не только большая почётная миссия, но и огромная ответственность», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эти фильмы рассказывают о нелёгкой борьбе людей за честь нашей Родины, за право быть счастливыми вопреки всему. Эти работы важны для современников так же, как будут нужны потомкам. Я очень рада, что ряд картин, представленных на фестивале, попали в нашу программу проката в модернизированных кинозалах благодаря национальному проекту «Культура», — сказала министр культуры Ольга Любимова.

Екатерина Яковлева, руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля «aRTel.doc: Время героев», рассказала о программе фестиваля: «Мы покажем 25 картин о героях СВО, которые прямо сейчас пишут нашу с вами историю. Среди них — истории военных, врачей медицинских бригад, женщин, добровольцев, военкоров, простых жителей Донбасса, которые ежедневно находятся под обстрелами».

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Гости почтили минутой молчания память павших героев СВО. Зал аплодировал участникам специальной военной операции, посетившим церемонию открытия: Антону Филимонову (позывной — Рокот), офицеру морской пехоты, кавалеру ордена Мужества; Руслану Леснову (позывной — Лес), заместителю командира батальона «Восток»; Анне Илясовой (позывной — Белка), заместителю командира роты стрелкового батальона; Марселю Хафизову (позывной — Казань), старшему лейтенанту танкового батальона.

Фильмом открытия стала картина «Пацаны батальона «Восток» режиссёров и авторов документального канала RT Олега Некишева, Михаила Бурова и Ольги Кирий. В центре сюжета — история нескольких дней из жизни бойцов, которые девять лет отстаивают независимость Донбасса.

«Мы чувствовали невероятное восхищение и гордость, когда работали над этим проектом. Мы счастливы, что живём в одно время с настоящими героями, с которыми не страшно. И мы рады сегодня показать вам именно эту картину — честную и настоящую», — отметил один из режиссёров фильма Олег Некишев.

Руслан Леснов, заместитель командира роты батальона «Восток», после просмотра фильма сказал: «Тот быт и тяжёлый труд, который парням приходится совершать ежедневно, действительно был показан в фильме именно таким, какой он есть. Без красивой картинки. Был случай, когда мы сидели почти месяц в окружении. Это было при штурме микрорайона Восточный в Мариуполе. Горели в пожаре два раза и выпрыгивали с окон четвёртого этажа».

На церемонии открытия также прозвучало музыкальное произведение русского композитора-неоклассика Игоря Скворцова «Время» в исполнении камерного оркестра MUSACULA. Стихотворения в поддержку героев СВО представили поэты Олеся Шигина, Дмитрий Мельников, Мария Ватутина.

Своими впечатлениями поделились гости вечера.

Российские пранкеры Вован и Лексус: «Настоящие герои — те, кому посвящён этот фестиваль. Очень важно делать то кино, которое сегодня представлено на этом фестивале. Оно создано не только теми людьми, которые занимаются им последний год. Здесь те, кто занимался им все девять лет».

Актриса, телеведущая и общественный деятель Яна Поплавская: «Это год был очень тяжёлым для всей страны. Тяжёлым со всех сторон — физически и морально. Но тяжелее всего — тем ребятам, которые сейчас далеко от нас. Защищают наши независимость и свободу. Именно они по праву могут называть себя героями СВО».

В рамках фестиваля открылась выставка российской художницы Марины Лизоркиной «Память в камне», посвящённая сносу российских и советских памятников. Также были представлены графические новеллы о подвигах героев СВО, написанные студентами университета «Синергия».

В рамках фестиваля «aRTel.doc: Время героев» также пройдут обсуждения с создателями проектов, круглые столы, питчинг молодых документалистов, мастер-классы, открытые лекции и встречи с лидерами индустрии. Фестиваль продлится до 26 февраля. Программа фестиваля и регистрация доступны по ссылке — https://arteldocfest.com/.

Информационные партнёры фестиваля — информационное агентство «РИА Новости», медиагруппа «Комсомольская правда», телеканал «СПАС», издательский дом «Аргументы и Факты», университет «Синергия», телеканал «Ратник ТВ», радио Sputnik и «Абзац медиа».

аRTel.doc — это платформа RTDoc (документального вещания канала RT) для обмена опытом с профессионалами RT, мастер-классов и лекций от лучших документалистов мира. На базе аRTel.doc созданы школа неигрового кино, киноклуб, а теперь и кинофестиваль.

За годы вещания круглосуточный документальный телеканал RTDoc выпустил более 1000 документальных фильмов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.

Международная телевизионная сеть RT — это новостные каналы на английском, арабском, испанском, французском, немецком языках и документальный канал RTД на русском и английском. Телесеть также включает в себя онлайн-порталы на семи языках, в том числе на сербском и русском, и глобальное мультимедийное агентство RUPTLY, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. В 2020 году RT первым в мире из новостных телеканалов набрал 10 млрд просмотров на YouTube, опередив BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews, FOX News. RT — единственный российский телеканал, который был 11 раз номинирован на престижную премию Emmy.