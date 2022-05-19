Мастер-классы онлайн-школы RT пройдут в парке «Музеон» в Москве

Онлайн-школа RT проведёт серию мастер-классов в московском парке искусств «Музеон» в июне – начале июля. Журналисты и медиаменеджеры RT расскажут об особенностях съемки ТВ-репортажей, обсудят работу военкоров в зоне конфликта, а также поделятся секретами создания молодежного контента и ведения стримов в соцсетях. Мастер-классы организованы при поддержке Мосгорпарка.

«Летняя Школа в Музеоне — один из наших самых популярных образовательных проектов. Очное неформальное общение с корреспондентами, ведущими, авторами RT, возможность дискутировать и задавать любые вопросы — все это привлекает как профессионалов, так и тех, кто только задумывается о карьере в медиа», — говорит руководитель Онлайн-школы RT Анна Ковтунова.

Участие в мастер-классах бесплатное, регистрация доступна по ссылке: https://rtevents-org.timepad.ru/event/2033407/.

Следить за открытием регистрации также можно на странице Школы в VK и в Telegram. Видеозаписи предыдущих событий доступны на RUTUBE-канале.

Мастер-классы пройдут в павильоне «Школа» московского парка искусств «Музеон» по средам с 19:00 до 21:00. Среди участников будет разыграна возможность пройти обучение в Онлайн-школе RT.

ПРОГРАММА:

1 июня — «Ведущий/корреспондент на ТВ: от скрипта до работы в кадре». Спикер — Дон Кортер, корреспондент, ведущий RT International.

8 июня — «Импровизация в журналистике: практический мастер-класc». Спикер — Павел Кухаркин, корреспондент RT на русском, продюсер видеоагентства Ruptly и актер импровизации.

22 июня — «Военная журналистика в современных реалиях». Спикеры — военные корреспонденты RT.

29 июня — «Молодёжный контент в новых медиа». Спикеры — продюсеры и авторы нового проекта RT для молодежи RTeens.

6 июля — «Живой телевизор: новостные стримы». Спикер — Константин Придыбайло, шеф-редактор RT на русском.

В 2016 году RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве. В январе 2020 года запустилась Онлайн-школа RT: авторские тренинги и вебинары по курсу «ТВ- и онлайн-журналистика» стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия школы обучение в ней прошли уже более тысячи человек из более 20 стран. Многие выпускники получили возможность присоединиться к команде RT.