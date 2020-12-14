МКБ впервые принял участие в заседании стран БРИКС

ПАО «Московский кредитный банк» приняло участие в мероприятии, посвящённом подведению итогов председательства России в объединении БРИКС. Участником от МКБ стала советник председателя правления, руководитель дирекции международного бизнеса Юлия Титова.

В ходе встречи обсуждались приоритеты развития стран БРИКС, взаимодействие и поддержание глобальной стабильности и инновационного роста.

«Участие МКБ в БРИКС-2020 является логическим продолжением развития стратегических направлений бизнеса банка с контрагентами и партнёрами из состава стран-участниц. Мы активно развиваем операции по торговому финансированию, поддерживаем совместные инфраструктурные и зелёные проекты, а также принимаем участие в проектах инициативы «Один пояс — один путь», — отметила Юлия Титова.

В настоящий момент МКБ активно развивает международный бизнес, в том числе со странами БРИКС. В частности, банк сотрудничает с крупнейшими финансовыми институтами: China Development Bank, ICBC, Bank of China, State Bank of India. Ключевыми продуктами партнёрства являются торговое и проектное финансирование, а также поддержка расчётов в национальных валютах.

Помимо этого, МКБ выступил спонсором пятитомного издания, посвящённого международному экономическому саммиту «BRICS. Взгляд из России» на русском и английском языках. Общий тираж издания — 20 тыс. томов.

Издание было разослано в качестве памятного подарка членам правительства России, руководителям палат Федерального собрания и органов исполнительной власти, ректорам крупнейших вузов, руководству государственных академий наук и общественным деятелям.