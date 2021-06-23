Единое пространство: Huawei представила операционную систему HarmonyOS 2.0, связывающую гаджеты в «суперустройство»

В начале июня 2021 года компания Huawei представила линейку смартфонов, умных часов и планшетов под управлением новой операционной системы собственной разработки HarmonyOS 2.0. Компания работала над созданием этой ОС на протяжении почти десяти лет, заявили в Huawei.

Среди устройств, поддерживающих HarmonyOS 2.0, заявлены новые версии смартфонов серии HUAWEI Mate 40 и HUAWEI Mate X2, умные часы серии HUAWEI WATCH 3, планшет HUAWEI MatePad Pro, а также умные экраны HUAWEI Vision S с диагоналями 55 и 65 дюймов.

Полный список этим не исчерпывается: в компании объявили, что всего HarmonyOS 2.0 будут поддерживать почти сто разных продуктов Huawei, включая беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 4 и мониторы HUAWEI MateView и HUAWEI MateView GT.

Вместо разрозненных гаджетов — «суперустройство»

Главный принцип HarmonyOS 2.0 заключается в том, что пользователи смогут бесшовно взаимодействовать с несколькими устройствами.

«HarmonyOS 2.0 — это распределённая операционная система, созданная для эпохи интернета вещей (IoT) и нацеленная на создание принципиально нового, «умного» образа жизни для потребителей», — пояснил Михаил Комков, вице-президент экосистемы Huawei в Евразии. По его словам, HarmonyOS помогает реализовать множество сценариев в мире, где все устройства подключены между собой.

HarmonyOS 2.0 объединяет разные гаджеты в единое «суперустройство», которое использует все аппаратные и программные ресурсы для максимальной эффективности при выполнении задач пользователя, рассказали в Huawei.

«Эта операционная система раскрывает потенциал устройств, которые ранее были автономны, и устройств, которые до сих пор можно было подключить для совместной работы только ограниченными способами», — добавил Михаил Комков.

Панель управления в HarmonyOS 2.0 позволяет просто и интуитивно переключаться между устройствами с помощью функции перетаскивания. В Huawei приводят такой пример сценария использования: чтобы посмотреть фильм с телефона на большом экране, нужно просто перетащить значок умного экрана на значок телефона в панели управления.

Приложения в HarmonyOS 2.0 могут работать на разных устройствах даже без установки на каждое из них. Все возможности экосистемы «Суперустройство» будут видны на любых продуктах, входящих в неё, подчеркнули в Huawei.

Вместо иконки приложения HarmonyOS 2.0 позволяет вывести на главный экран виджет, где отобразится информация в режиме реального времени или быстрый доступ к функциям приложения без необходимости его запуска.

Часть новой операционной системы — HarmonyOS Connect — заменила собой HUAWEI HiLink для подключения продуктов сторонних производителей к общей экосистеме. Совместимые устройства умного дома подключатся к смартфону в одно касание. Среди таких девайсов, например, есть духовка Midea или холодильники Haier, а также паровые печи, водонагреватели, вытяжки, посудомоечные машины и многое другое.

Производительность и безопасность

«HarmonyOS 2.0 наследует сильные стороны существующих мобильных операционных систем, обеспечивая при этом лучшую производительность. Это значительно улучшает взаимодействие с пользователем с точки зрения безопасности и бесперебойной работы», — объяснил Михаил Комков.

В Huawei утверждают, что HarmonyOS 2.0 работает значительно плавнее, чем последнее поколение оболочки EMUI. В частности, смартфоны на новой операционной системе даже через 36 месяцев работы будут поддерживать скорость чтения/записи на уровне нового устройства.

Открытые приложения в HarmonyOS 2.0 продолжают работу в фоновом режиме. Это позволяет быстро переключаться между задачами без опасений, что введённая информация или открытая страница в браузере пропадут.

Собственная разработка также позволила улучшить энергоэффективность: в тестах Huawei время непрерывной игры в ресурсоёмкой Peace Elite на смартфоне HUAWEI Mate 40 Pro под управлением HarmonyOS 2.0 составило 5,1 часа.

Технологии защиты конфиденциальности новой операционной системы идентичны EMUI.

В Huawei также заявили, что приложения для HarmonyOS 2.0 тщательно тестируют на всех этапах — от разработки до использования, чтобы быть уверенными в том, что экосистема безопасна. В создании экосистемы HarmonyOS 2.0 приняли участие более 300 компаний по разработке приложений, добавил Михаил Комков.

Благодаря этой операционной системе сторонние производители устройств могут предлагать пользователям новые опции и возможности, включая быстрый доступ к сети и управление интеллектуальным устройством со смартфона, пояснил вице-президент Huawei. Всё это позволит увеличить количество точек контакта с пользователем, добавил он.

«Разработчики приложений и партнёры смогут развёртывать свои приложения на более широком спектре интеллектуальных устройств, что поможет им увеличить пользовательскую базу и предлагать свои услуги на огромном рынке интернета вещей», — резюмировал Комков.

Магазин приложений AppGallery

Также Михаил Комков отметил, что в России наблюдается высокий интерес к собственному магазину приложений Huawei, AppGallery, причём как со стороны российских пользователей, так и партнёров.

По его словам, показатели AppGallery увеличились в полтора раза за 2020 год. На платформе зарегистрировано уже 2,7 млн разработчиков, а глобальная аудитория AppGallery насчитывает 540 млн активных пользователей. «В России аудитория магазина — 20 млн пользователей, из которых 13 млн активно пользуются AppGallery ежемесячно», — подчеркнул Комков.

Пользователи по всему миру скачали приложения из AppGallery более 380 млрд раз в 2020 году. В предыдущем году скачиваний было всего 147 млрд. Такой рост объясняется возросшим количеством игр на платформе. «Пользователям магазина доступно в пять раз больше игр, чем в 2019 году. Владельцы смартфонов Huawei и других брендов на ОС Android теперь могут скачать такие популярные мобильные игры, как AFK Arena, Asphalt 9: Legends, Clash of Kings, Homescapes и многие другие», — пояснил Михаил Комков.