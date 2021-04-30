Качают от Москвы до Сахалина: обзор наушников HUAWEI FreeBuds 4i

Сегмент TWS-наушников быстро стал одним из самых конкурентных. Производители соревнуются во времени работы без подзарядки, наличии и качестве активного шумоподавления, компактности чехла и, конечно, в цене. Всё чаще характеристики девайсов премиального класса появляются и у более доступных моделей.

Пример тому — новые HUAWEI FreeBuds 4i, которые, похоже, всерьёз решили стать лидером бюджетного сегмента TWS-наушников. Для этого у них есть все преимущества: активное шумоподавление, отлично настроенный звук, долгое время автономной работы, сенсорное управление. И всё это по цене в 7990 рублей (без учёта скидок на сайте онлайн-магазина HUAWEI).

HUAWEI FreeBuds 4i хранятся в компактном зарядном кейсе овальной формы. Крышка открывается легко, одним движением руки. А вот чтобы быстро достать наушники из кейса, надо приноровиться: магниты крепко держат их в пазах.

Экстерьер и подключение

Здорово, что в комплекте идёт три размера сменных силиконовых амбушюр. Правый наушник устроился у меня в ухе как влитой, а левый иногда выпадал, и я заменил на нём амбушюру на более компактную — проблема исчезла.

Первое подключение к смартфону HUAWEI мгновенное: вы открываете кейс, нажимая на кнопку сбоку, телефон тут же распознает FreeBuds 4i, показывает соответствующую анимацию и предлагает подключиться. В дальнейшем наушники соединяются со смартфоном автоматически при открытии кейса. Подключение, кстати, идёт по интерфейсу Bluetooth 5.2.

Звук

Наушники в этом ценовом сегменте покупают явно не затем, чтобы мониторить качество записи или слушать музыку в несжатых форматах. А потому практически у всех производителей звук так или иначе «подкрашен». HUAWEI FreeBuds 4i не стали исключением: по крайней мере, по моим ощущениям, они дают чуть больше баса и подчёркивают вокальные партии. Но, как слушателю музыки со стриминговых сервисов, мне такой эффект понравился: он делал звучание роковых и электронных композиций более упругим и объёмным.

Что касается голоса во время телефонных звонков, всё работало идеально, собеседники слышали меня хорошо, даже когда FreeBuds 4i были целиком скрыты под шапкой. Видимо, благодаря действию комплексной системы с двумя микрофонами на каждом наушнике.

Шумоподавление и управление

Конструкция HUAWEI FreeBuds 4i обеспечивает не только активное, но и вполне сносное пассивное шумоподавление. Возможно, в не очень шумном помещении вам даже не придётся включать активный шумодав.

Во время прогулки или пробежки на улице, когда не хочется выпадать из действительности, можно включить в FreeBuds 4i режим «прозрачности». Он усиливает звук с внешних микрофонов, и вы точно не пропустите гудок машины или окрик товарища.

Режимы шумоподавления переключаются проще простого: достаточно нажать и задержать палец на «ножке» наушника. Двойным коротким касанием можно ставить плейлист на паузу или возобновлять воспроизведение. Этот же жест отвечает за приём входящих вызовов. Кстати, если вытащить один наушник из уха, музыка автоматически остановится.

Время работы

Путешествия на самолёте в нынешние ковидные времена редкость, не говоря уже о совсем дальних перелётах. Тем не менее как раз во время тестирования HUAWEI FreeBuds 4i я отправился в поездку на Сахалин. Из Москвы туда лететь около восьми часов — идеальная возможность протестировать автономность наушников.

Шумоподавление для авиапутешествий — просто мастхэв. Монотонный гул моторов — то, от чего хочется избавиться в полёте, когда смотришь фильмы или слушаешь музыку. Тут вопросов нет: с включённым «шумодавом» на FreeBuds 4i все внешние шумы как будто отошли куда-то далеко на задний план, и я с удовольствием сконцентрировался на просмотре кино.

Все восемь часов дороги я не вынимал FreeBuds 4i из ушей, и только во время посадки один из наушников пискнул, сигнализируя, что заряд кончается. Так что тест на автономность наушники выдержали достойно.

Шумоподавление было включено на протяжении всего полёта. Аудиосигнал передавался примерно в течение пяти часов, пока я смотрел фильмы с ноутбука или слушал музыку со смартфона. Ещё три часа я использовал наушники как беруши — просто немного подремал в них. Производитель заявляет десять часов прослушивания музыки от одного заряда в HUAWEI FreeBuds 4i — но это с выключенным шумоподавлением. У меня получилось около восьми часов с включённым (пусть и аудиосигнал на «уши» шёл не всё время) — так даже ещё интереснее. Если отправлять наушники на отдых в зарядный чехол, общее время работы можно растянуть и до 22 часов.

Кейс заряжается по кабелю USB-C, который идёт в комплекте.

Кстати, недавно HUAWEI FreeBuds 4i снялись в клипе композитора Николы Мельникова с участием фигуристки, олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. В кадре Никола играет на пианино прямо на льду озера Байкал, а Аделина исполняет танцевальную программу под музыку. Оба героя — в наушниках FreeBuds 4i, так что их звучание и автономность протестировали в том числе и в суровых условиях зимнего Байкала. Посмотрите наш сюжет о съёмках этого клипа:

Качают от Москвы до Сахалина: обзор наушников HUAWEI FreeBuds 4i

До этого у меня был опыт перелётов в полноразмерных наушниках с активным шумоподавлением. Заряда их встроенного аккумулятора хватало надолго. Однако форм-фактор делал их менее удобными: их нельзя было убрать в кейс и потом в карман — чаще приходилось оставлять на шее или вставать, чтобы упаковать большие «уши» в рюкзак на багажной полке.

Цена и доступность

В России HUAWEI FreeBuds 4i доступны в керамическом белом, угольно-чёрном и красном цветах. С 29 апреля они поступят в открытую продажу по цене 7990 рублей.