Не просто плюс один дюйм: обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16

Многие из нас провели 2020 год в обнимку с ноутбуком в надежде, что свобода перемещений скоро вернётся. И вот — она возвращается, пусть пока и не в полном объёме. Что мы поняли за это время про рабочие инструменты? Как минимум то, что хорошо бы иметь в ноутбуке большой экран, раз уж ты так много проводишь с ним времени не на бегу — в аэропорту, такси или самолете, — а дома, где можно организовать удобное рабочее место.

Видимо, так же решили и в компании HUAWEI и расширили популярную серию MateBook D моделью с диагональю 16,1 дюйма — самой широкой, которую когда-либо выпускал этот бренд. В 2020 году ноутбуки HUAWEI MateBook D с диагоналями 14 и 15 дюймов уже попадали в пятерку лидеров на российском рынке, по данным GfK.

Кроме экрана, у HUAWEI MateBook D 16 есть и другие особенности, которые интересно обсудить. Давайте посмотрим на новинку вместе.

Экстерьер и экран

Корпус ноутбука сделан из анодированного алюминия. К его шлифованной поверхности приятно прикасаться, например, класть руки во время печати на панель справа и слева от трекпада. При этом отпечатки пальцев нигде не собираются — тут нет глянцевых поверхностей. Стильный космический серый цвет и лаконичное шрифтовое лого HUAWEI на крышке настраивают на рабочий лад. В общем, как это часто удаётся HUAWEI, всё выглядит дороже, чем стоит на самом деле. А просит за него компания-изготовитель примерно от 72 до 75 тыс. рублей в зависимости от объёма оперативной памяти.

Тест на открытие крышки одной рукой ноутбук проходит на «пять с минусом» — нижняя половинка сначала чуть устремляется за открывающейся верхней частью, но в итоге надежно остается на столе.

Самые интересные ощущения от MateBook D 16, конечно, испытываешь, когда крышка распахивается. Лично для меня 16,1 дюйма — ощутимо увеличенная диагональ, я чаще всего работаю на 13-дюймовой машине. И вот что любопытно: я привык к тому, что ноутбуки с большей диагональю выглядят и ощущаются неуклюжими. Их неудобно держать на коленях; они тяжёлые; кажется, что их углы впиваются то в руки, то в ноги в неожиданных местах. У MateBook D 16 таких проблем нет. Широкая диагональ воспринимается органично, ноутбук как будто говорит: да, можно было и так — увеличить размер экрана без неудобств для пользователя.

© HUAWEI

Тонкие (чуть меньше 5 мм с трёх сторон) рамки и спрятанная в клавиатуре веб-камера стандарта 720p позволили задействовать пространство экрана на 90%. Есть только ты и работа перед тобой. Или учёба. Ну или развлечения. Соотношение сторон 16 к 9 одинаково хорошо подходит для зум-звонков, просмотра широкоформатного кино или работы с документами, в которых можно вывести на экран сразу две страницы.

Отдельную радость вызывает матовое покрытие дисплея — вкупе с яркостью в 300 нит можно не переживать за блики во время солнечной погоды, хоть её и не удалось дождаться во время нашего тестирования в условиях ранней московской весны.

Функции защиты зрения от синего свечения и мерцания, сертифицированные TÜV Rheinland, на месте, как и 100-процентный цветовой охват sRGB. Последнее будет особенно востребовано у тех, для кого важна особенно точная цветопередача: фотографов, видеографов и дизайнеров.

Можно немного попенять на разрешение: оно тут ограничено FullHD (1920 на 1080 точек), но, боюсь, его увеличение вывело бы MateBook D 16 совсем в другую ценовую категорию — для примера посмотрите на флагманский HUAWEI MateBook X 2020, экран которого поддерживает 3K, но и стоит он дороже 100 тысяч рублей.

Клавиатура, тачпад, порты

Клавиатура у MateBook D 16 полноразмерная, только без цифрового блока. Пальцы по ней порхают — зазоры между клавишами идеальные, а ход кнопок дает информативный отклик. Есть два уровня подсветки, которая отключается автоматически после нескольких секунд неактивности.

Тачпад адекватного размера: работать с ним удобно, да и ладони не залезают на него во время печати. Тут есть поддержка жестов, что ускоряет работу с приложениями.

Большой размер позволяет разгуляться и в плане портов: тут есть 2 USB-C, 2 USB-A версии 3.2, аудиоджек и полноразмерный HDMI. А ещё два микрофона и стереодинамики по бокам от клавиатуры. В правый динамик вписана кнопка включения со встроенным дактилоскопическим сенсором — после включения пальцем владельцу не придется тратить время на ввод пароля.

Производительность, вес и автономность

В HUAWEI MateBook D 16 установлен процессор AMD Ryzen 5 4600H. Он создан по передовой 7-нанометровой технологии, что позволило улучшить энергоэффективность чипа. В нем шесть ядер и 12 потоков, которые обеспечивают максимальную тактовую частоту в 4 ГГц. В сравнении с ноутбуками, оснащенными популярным чипом Ryzen 5 4500U, новинка HUAWEI на 60% производительнее. По крайне мере, об этом говорят тесты на портале Novabench.

Графика тут встроенная, это не игровая модель. Хотя многие игрушки этот ноутбук вполне себе тянет.

Оперативную память в MateBook D 16 увеличить нельзя, так что если вы, как и я, любите открывать по 100-200 вкладок в браузере, берите модель на 16 Гб, а не 8 ГБ.

Зато тут можно заменить уже установленный модуль SSD на 512 Гб на более емкий – вплоть до 2 Тб.

Вес 1,74 кг — вроде бы и не пушинка по современным меркам, но за широкую диагональ можно простить всё, к тому же развесовка в MateBook D 16 сделана грамотно, и, скажем, при работе на коленях ощущения тяжести не возникает.

В MateBook D 16 установлен несъёмный аккумулятор емкостью 56 Вт*ч. В «офисном» режиме (браузер, мессенджеры, пара видеозвонков и редактирование документов со средним уровнем яркости) он проработал у меня 7 часов. Под нагрузкой – с активным просмотром видео и компьютерными играми – разрядился часа за три. Производитель заявляет, что одного заряда должно хватить на 9,5 часов, если активен только видеопроигрыватель.

Здорово, что можно одним нажатием клавиш Fn+P переключаться между энергоэффективным и максимально производительным режимами. За охлаждение отвечает система из двух кулеров HUAWEI SharkFin с особым расположением тонких лопастей. Я не испытал проблем с избыточным шумом или нагревом во время тестирования. Но лучше всё-таки во время наиболее сложных задач держать ноутбук на столе, а не на коленях: задняя крышка MateBook D 16 устроена так, чтобы воздух эффективно отводился в том числе снизу за счёт двух приподнятых прорезиненных ножек.

В комплекте идет зарядное устройство на 65 Вт типа USB-C, которое можно использовать и для смартфонов и других устройств. HUAWEI прогнозирует, что позже в продаже появится еще более мощная совместимая зарядка на 135 Вт. Но даже комплектный адаптер за 15 минут дает достаточно энергии для двух часов офисной работы.

Еще интересный нюанс: в выключенном состоянии ноутбук можно использовать как огромный пауэрбанк — тут есть реверсивная зарядка для совместимых устройств по проводу.

HUAWEI Share

Фирменная фишка HUAWEI — единая экосистема, которая объединяет смартфон и ноутбук и позволяет бесшовно переключаться между задачами. Датчик беспроводного подключения переехал в MateBook D 16 с боковой панели прямо в тачпад, а на экран ноутбука теперь можно выводить до трёх приложений со смартфона одновременно в отдельных окнах. При включённых сервисах передачи данных прикасаешься смартфоном к тачпаду — и изображение с него моментально улетает на большой экран.

Как любитель многозадачности я возликовал — и тут же открыл на экране ноутбука параллельно WhatsApp, Telegram и Facebook с HUAWEI Mate 20 Pro (это лишь один из многих поддерживающих технологию телефонов). Сеанс одновременной переписки в двух мессенджерах с параллельным залипанием на ленту обновлений прошёл успешно.

Удобно, что некоторые файлы из памяти телефона с помощью HUAWEI Share можно отредактировать прямо на ноутбуке без переноса на диск. Для этого нужно открыть их через проекцию экрана смартфона. После внесения изменений документ или изображение автоматически сохраняются на телефоне. Естественно, перемещение файлов между устройствами простым перетаскиванием тоже работает.

Цены и доступность

Предварительный заказ на новую модель можно будет оформить с 23 марта в официальных магазинах HUAWEI и магазинах-партнерах компании. Версия MateBook D 16 c 8 Гб памяти обойдется вам почти в 72 тыс. рублей, а с 16 Гб — около 75 тыс. Соотношение цены и качества продукта тут на высоте. И кстати, именно за счёт этого соотношения предыдущие модели серии MateBook D были так популярны и в мире, и в России — по крайней мере, об этом свидетельствуют собственные опросы HUAWEI, проведенные среди владельцев их ноутбуков в феврале 2021 года.

Характеристики тестового образца

HUAWEI MateBook D 16 AMD

Цвет: космический серый

CPU: AMD Ryzen 5 4600H

GPU: AMD Radeon Graphics

RAM: 16 Гб DDR4 3200 МГц

Внутренняя память: 512 ГБ SSD NVMe PCIe

Экран: 16,1 дюйма, матрица IPS

Вес: 1,74 кг

Толщина корпуса: 18,4 мм в самой широкой части