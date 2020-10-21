Лёгкая поступь тигра: Обзор ноутбука HUAWEI MateBook X 2020

Вспоминая страну происхождения бренда HUAWEI, хочется сравнить MateBook X с одним важным для культуры Китая животным. Этот ноутбук как молодой тигр — лёгкий, поджарый, всегда готовый к прыжку. И пусть в 2020 году у всех нас стало меньше поездок, с таким компаньоном хочется отправиться в новое путешествие.

Достаёшь HUAWEI MateBook X 2020 из коробки и сразу понимаешь: классный компьютер. Лёгкий — всего килограмм. По размеру меньше листа бумаги. Цельнометаллический корпус серебристого оттенка (в компании называют его «мерцающий серебристый») как будто блестит на свету. На ощупь металл приятен. Корпус тонкий — 13,6 мм. Строгое лого на верхней панели. Все детали подогнаны без каких-либо зазоров. Такой минимализм подкупает. Первая мысль — мы подружимся.

Для работы и бизнеса

Открываешь крышку ноутбука — и приятные впечатления только усиливаются. Во-первых, открывается она одной рукой, легко и без сопротивления алюминиевого основания. Во-вторых, перед вами оказывается роскошный 13-дюймовый экран с тонкими, почти незаметными рамками. В-третьих, клавиатура радует крупными кнопками и мягкой подсветкой, да и тачпад тут широкий. Одним словом, планку качества экстерьера HUAWEI подняли высоко.

Начинка HUAWEI MateBook X не отстает. Процессор Intel® Core i5 10-го поколения (4 ядра, 1,6 ГГц и до 4,2 ГГц в режиме турбо), оперативной памяти 16 гигабайт LPDDR3, а встроенной — целых 512 Гб на быстром SSD. Операционная система — Windows 10 Home.

Видеокарта Intel® UHD Graphics 620, правда, встроенная. Но это и не геймерская машина для игры на ультра-настройках в последние хиты. Если поумерить аппетиты к визуальным эффектам, снизить разрешение и подвигать ползунки настроек, многие игры MateBook X потянет. Я запустил на нем шутер Black Mesa — ремейк Half-Life, вышедший в марте этого года, и остался доволен: картинка была плавной.

Настоящая стихия HUAWEI MateBook X — бизнес-задачи, просмотр, создание и редактура контента (включая обработку фото и монтаж видео), а также интернет-серфинг.

У экрана — 90% полезной области, разрешение 3K (3000 на 2000 пикселей). Такое соотношение сторон отлично подходит для работы с документами и чтения. Глянцевое покрытие с лихвой компенсируется высокой яркостью (400 нит) и контрастностью (1500:1) дисплея: редкие блики не мешают в работе. Сенсорное управление тоже присутствует, можно даже скриншот сделать простым жестом, как на смартфоне.

Тачпад не просто широкий, но и весьма отзывчивый: он обеспечивает мгновенный тактильный отклик. Пальцы скользят по нему, как по только что залитому катку. Тачпад распознает прикосновение нескольких пальцев и поддерживает знакомые по смартфонам жесты, которые здорово ускоряют работу.

Я не очень люблю смотреть фильмы или слушать музыку через динамики ноутбуков — обычно для этого удобнее использовать наушники или внешнюю колонку. Но в HUAWEI MateBook X установили действительно классные 4 динамика, да еще и настроили их так, что в некоторых случаях возникает ощущение 3D-звука. В общем, пару серий старого доброго «Офиса» я посмотрел на этом ноутбуке с удовольствием — и даже не потянулся за наушниками.

Микрофона тут два — чтобы эффективно фильтровать внешние шумы и распознавать голос владельца издали. Во время тестового зум-звонка с коллегами уже привычный сосед с дрелью затаился, зато мой голос они отчетливо слышали, даже когда я отошёл от ноутбука метра на три, выйдя в коридор. Кричать не пришлось.

Технология HUAWEI Share создает на экране компьютера единое рабочее пространство с вашим смартфоном HUAWEI с NFC-чипом. Подробно мы описывали ее работу еще в обзоре HUAWEI MateBook D15.

Если вкратце: ноутбук распознает смартфон с помощью прикосновения к NFC-метке. После этого проекция телефона появляется в отдельном окне на экране компьютера.

Тем самым вы получаете быстрый и беспроводной доступ к приложениям и файлам смартфона, можете переписываться в чатах с большой клавиатуры и перетаскивать между устройствами фото и документы.

Wi-Fi в HUAWEI MateBook X установлен шестой версии и в теории должен поддерживать скорости до 2,4 Гбит/сек. К сожалению, протестировать это не удалось: тарифы моего провайдера все еще скромно ограничены одним гигабитом. Повод задуматься о повышении скорости, между прочим.

В MateBook X продумана и безопасность — в кнопку включения встроен сканер отпечатков пальцев для быстрой разблокировки компьютера. А веб-камера на 720p спрятана в центре верхнего ряда функциональных клавиш. Да, снизу вверх — возможно не самый выгодный ракурс для обладателей вторых подбородков вроде меня, зато точно можно не переживать за подглядывающих хакеров: глазок камеры скрывается в клавиатуру по щелчку.

На корпусе ноутбука лишь два порта: USB-C и аудиоджек. Снова минимализм, но с комплектом порядок: присутствует переходник MateDock 2 со всем необходимым (еще один Type-C, VGA, HDMI и стандартный USB 3.0).

Мне хватило заряда аккумулятора емкостью 42 Вт*ч на девятичасовой просмотр загруженных видеофайлов с отключенными модулями связи. При работе в интернете и с текстовыми документами на яркости экрана чуть выше средней батарея MateBook X разрядилась у меня примерно за 6 часов. А время зарядки до 100% с помощью комплектного адаптера на 65 Вт составило чуть меньше двух часов.

HUAWEI MateBook X уже поступил в продажу по цене 114 990 рублей.

Характеристики тестового образца

HUAWEI MateBook X 2020

Цвет: мерцающий серебристый

CPU: Intel® Core i5-10210U 10-го поколения, 4 ядра 1,6 ГГц, до 4,2 ГГц в режиме Turbo

GPU: Intel® UHD Graphics

RAM: 16 Гб LPDDR3 2 133 МГц

Внутренняя память: 512 ГБ PCIe NVMe SSD

Экран: 13 дюймов, матрица LTPS

Вес: 1 кг

Толщина корпуса: 13,6 мм