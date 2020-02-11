Надёжный спутник: обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 15

Выбор ноутбука — почти всегда поиск компромисса. Либо ты берёшь мощную машину для профессиональной работы и игр, которую тяжело и неудобно носить, либо жертвуешь производительностью в угоду весу и мобильности. Новый HUAWEI MateBook D 15 с диагональю экрана 15,6 дюйма удачно балансирует между этими двумя мирами, предлагая огромный безрамочный дисплей, продвинутую начинку и при этом тонкий корпус.

Вес ноутбука составляет всего полтора килограмма (по заявлению производителя, MateBook D 15 — самый лёгкий среди устройств этого класса), а толщина — 16,9 мм. На ноутбуке предустановлена операционная система Windows 10 Home.

Экстерьер

Корпус ноутбука выполнен из алюминиевого сплава, у нас на тесте он был в цвете «Космический серый». Все детали подогнаны плотно, без зазоров и скрипов, и конструкция ощущается монолитной. На крышке красуется лаконичное лого HUAWEI.

MateBook D 15 можно открыть одной рукой: хотя база сначала пытается устремиться вслед за открываемой крышкой, но потом всё-таки остаётся на месте. На нижней панели размещена большая гребёнка вентиляции (в них можно увидеть работу кулера) и три резиновые ножки, которые цепко держат ноутбук на любой поверхности. Кулер, кстати, со своей работой справляется на отлично: обжечь колени этим ноутбуком вам не удастся даже во время выполнения ресурсоёмких задач.

Производитель серьезно доработал вентилятор: лопастей стало больше, но их размер — тоньше, итог — охлаждение почти на 30% лучше при том же уровне шума. Здесь же, внизу, расположены два динамика, так что наилучший звук можно получить, если поставить HUAWEI MateBook D 15 на ровную твёрдую поверхность — таким образом он будет отражаться и звучать лучше.

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 15

Экран

В центре внимания HUAWEI MateBook D 15 — шикарный 15,6-дюймовый экран FullView, выполненный по технологии IPS, что означает прекрасные углы обзора и отличную цветопередачу. Покрытие матовое — значит, на нём не будет видно никаких бликов при ярком свете.

Формат 16:9 особенно хорошо подходит для работы с видеомонтажом и просмотра фильмов. А тонкие рамки шириной всего чуть больше 5 мм сфокусируют ваше внимание только на контенте. Полезная площадь экрана составляет целых 87%. Поддерживаемое разрешение — 1920 на 1080 пикселей.

Производительность

HUAWEI впервые использует чипсет от AMD, а не от Intel. Это Ryzen 5 3500U с видеоадаптером Radeon Vega 8. Такая связка прекрасно показала себя в наших тестах. С простым редактированием видео в Adobe Premier HUAWEI MateBook D 15 справился на «отлично». Совсем новые энергозатратные игры запускались и работали на низких настройках графики, чуть более простые игрушки «летали» и на высоких.

Пара десятков одновременно открытых вкладок в браузере не оказалась проблемой для этого компьютера. Одновременная работа с несколькими документами из разных офисных пакетов тоже не вызвала заминок.

Пожалуй, единственным узким местом HUAWEI MateBook D 15 стала оперативная память. 1 Гб из установленных восьми берёт на себя видеоподсистема, так что на нужды пользователя остаётся 7 Гб. Расширить её нет возможности — дополнительного слота нет, а действующий уже припаян к материнской плате. Зато есть слоты SSD и HDD для увеличения хранилища.

Соответственно, если вы любите держать пару игр в свернутом состоянии и рендерить огромный видеопроект с десятью-пятнадцатью дорожками в видеоредакторе, то на HUAWEI MateBook D 15 такой фокус не пройдёт. С другой стороны, машины, способные на такую нагрузку, стоят совсем других денег. Если решать самые ресурсоёмкие рабочие и развлекательные задачи последовательно, новый ноутбук от HUAWEI справится с ними на ура.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура у ноутбука полноразмерная и удобная. Пальцы сами ложатся на все знакомые клавиши, не требуется никакой адаптации. Я набирал на нём тексты, и руки не устали за несколько часов беспрерывной работы за столом. Подсветка клавиш есть в модели MateBook D 14: ввиду меньшего размера она, видимо, будет популярнее у тех, кто работает с документами или контентом. Тачпад у HUAWEI получился просто роскошный — большой, комфортный, с поддержкой жестов и мультитача. Управлять приложениями на нём — одно удовольствие.

Привет любителям заклеивать глазок камеры на ноутбуках — в HUAWEI MateBook D 15 проблему решили радикально: спрятали ее в одну из верхних клавиш клавиатуры. Угол обзора камеры в итоге необычный — вас снимают снизу вверх. Зато теперь даже если злоумышленник получит к ней доступ, всё, что он увидит при закрытом положении — уютную черноту. Ну и, в том числе благодаря оригинальному размещению камеры, у ноутбука получились настолько тонкие рамки вокруг экрана.

В кнопку включения встроен сканер отпечатков пальцев, так что теперь можно включить и разблокировать компьютер одним нажатием на неё — система сразу авторизует владельца. Подобная технология пришла из мира смартфонов и присутствует, например, в недавно выпущенном на российский рынок HUAWEI nova 5T.

Мультискрин и передача файлов со смартфона

С помощью технологии HUAWEI Share (функция мультискрин) можно отображать экран смартфона на экране ноутбука в виде отдельного окна. Всё, что нужно сделать — включить Bluetooth и приложить смартфон к NFC-метке справа от тачпада. После этого с интерфейсом смартфона можно работать так же, как и с компьютером — с помощью клавиатуры и тачпада. Таким образом, необязательно брать в руки смартфон, чтобы ответить на срочное сообщение в мессенджере, когда вы, допустим, редактируете документ на ноутбуке.

HUAWEI Share также позволяет перемещать файлы с одного устройства на другое, просто перетаскивая их мышкой. Кстати, файлы можно передавать и без проекции экрана на ноутбук: достаточно выбрать их в галерее смартфона и приложить его к NFC-метке.

Все это работает только со смартфонами HUAWEI и поддержкой NFC. Так что новые возможности благодаря быстрому и комфортному взаимодействию устройств — ещё один повод задуматься о переходе в экосистему HUAWEI.

Порты и автономность

Набор портов — проверенная классика, без аскетизма. Два USB 2.0, USB 3.0, HDMI, аудиоджек и USB-C, через который идёт зарядка ноутбука. Кстати, мощность зарядного устройства составляет 65 Ватт. В наших тестах с его использованием ноутбук зарядился наполовину всего за полчаса. Удобно, что и зарядное устройство, и комплектный кабель можно использовать для зарядки и передачи данных с любых смартфонов HUAWEI, да и вообще любых Android-смартфонов с USB-C разъемом.

Время работы ноутбука от батареи всегда напрямую зависит от решаемых задач. Если вы будете максимально нагружать HUAWEI MateBook D 15 играми, видеомонтажом и прочими ресурсоёмкими задачами, он способен протянуть около четырёх часов от одного заряда. В режиме веб-серфинга и средней или низкой яркости экрана время работы можно растянуть примерно до 6—7 часов.

В итоге

У HUAWEI получился отличный для средней ценовой категории ноутбук с рядом функций, которые доступны только для более дорогих машин, а также с несколькими фишками, развивающими удобство пользователей, выбравших экосистему от HUAWEI. Это настоящая рабочая лошадка, которая может стать надёжным спутником как студента, так и бизнесмена, блогера, офисного сотрудника или путешественника. Баланс между производительностью и мобильностью подкрепляется привлекательной стоимостью — меньше 45 тыс. рублей.

HUAWEI MateBook D 15 и его младший 14-дюймовый брат поступят в продажу в России 14 февраля, а предзаказ на них стартует уже 7-го числа. Рекомендованная розничная цена — 44 990 рублей (8 ГБ + 256 ГБ) и 47 990 рублей (8 ГБ + 512 ГБ), соответственно.

Характеристики тестового образца

HUAWEI MateBook D 15

Цвет: космический серый

CPU: AMD Ryzen 5 3500U

GPU: AMD Radeon Vega 8 Graphics

RAM: 8 Гб DDR4

Внутренняя память: SSD-модуль 256 ГБ, опциональная установка дополнительного модуля HDD.

Экран: 15,6 дюймов, матрица IPS

Вес: 1,53 кг

Толщина корпуса: 16,9 мм