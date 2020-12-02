МКБ создаёт цифровую инвестиционную платформу

ПАО «Московский кредитный банк» объявил о создании цифровой платформы «МКБ Инвестиции» для частных инвесторов. Об этом заявил первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин.

«Банк создаёт инвестиционную платформу для частных инвесторов, включающую как простые решения для начала работы на бирже, так и возможности для профессионалов. Мы наблюдаем рост потенциально активного для инвестиций сегмента, который нуждается в надёжных и понятных инструментах», — заявил Полунин.

Платформа «МКБ Инвестиции» предлагает несколько способов выхода на фондовый рынок. Первый позволяет инвестировать на бирже, используя банковское приложение «МКБ Онлайн».

«Купить акции, облигации или валюту на бирже можно так же просто, как открыть депозит или оплатить мобильную связь», — отметили в МКБ.

Для использования более широкого перечня инструментов и сервисов организация предлагает специальное инвестиционное приложение «МКБ Инвест». Клиентам будет доступен биржевой «стакан» и возможность участия в первичных размещениях облигаций.

При этом пользователи могут открыть индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) и пополнить его любым удобным способом.

«Всего за несколько лет присутствия МКБ на российском инвестиционном рынке мы уверенно вошли в число лидеров и доказали, что обладаем уникальной экспертизой предоставления широкого спектра инвестиционного-банковских услуг. Экономические вызовы 2020 года помогли нам укрепить свои позиции и убедиться, что мы готовы выходить на рынок частного инвестора», — подчеркнул заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

Ранее Борунов заявил, что ситуация на российском валютном рынке начала стабилизироваться после резких колебаний в начале ноября.