Кадры решают всё: ВЭБ.РФ запустил масштабную программу переподготовки управленческих кадров ВЭБ

ВЭБ.РФ и бизнес-школа «Сколково» запустили образовательный проект, который разработан в соответствии с международным стандартом «Мастер государственного управления» (Master of Public Administration, МPA). Программа, инициированная государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ в сотрудничестве с Московской школой управления СКОЛКОВО, НИУ «Высшая школа экономики» и рядом других профильных структур, рассчитана на подготовку современных профессионалов управления в ста крупнейших городах России.

Организаторы планируют охватить около 500 представителей органов муниципальной и региональной власти. Участников обучат передовым практикам управления и развития городских служб. В первом потоке обучения будут участвовать команды из 30 российских городов.

Новое качество управления

Цель проекта — усилить компетенции городских чиновников высшего звена. Но суть проекта не только в передаче наиболее успешно зарекомендовавших себя практик управления, но и в развитии умений находить новые подходы к решению традиционных проблем, способности ответственно продвигать концептуально иное видение таких решений.

Итогом программы станут разработанные проекты развития городской экономики и комфортной среды, благодаря которым появятся возможности применить на практике полученные навыки и вывести города на качественно новый уровень развития.

В состав команды от каждого города включены мэр, его заместители по ведущим направлениям, представители региональной власти и лица, курирующие ключевые вопросы развития города: градостроение, финансово-экономическую политику, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство. Новый подход к концепции развития города сможет не только способствовать развитию одного конкретного города, но и усилить межмуниципальные связи и партнёрства между целым рядом городов, то есть программа в перспективе подразумевает существенный синергический эффект.

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Стоит отметить, что MPA — это своеобразный аналог MBA для госслужащих, и охват программы существенно шире, чем один только спектр городского хозяйства. Навыки, полученные в рамках обучения, пригодятся и в сфере государственного управления, и в некоммерческих организациях.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что для эффективной работы людям необходимо видеть за высокими заявленными целями реальные результаты позитивных изменений для своей жизни, для своего города. «Вместе с бизнес-школой СКОЛКОВО мы проработали образовательную программу — специальный MPA. В ее основу легла обучающая программа для моногородов, которая на деле доказала свою эффективность: в моногородах реализуются крупные инвестиционные проекты, развивается городская экономика, городская среда», — отметил председатель ВЭБ.РФ. Среди проектов, реализованных в моногородах, можно отметить переход на систему «умного» управления городом в Новомичуринске (Рязанская обл.), разработку мастер-плана Байкальска (Иркутская обл.), строительство инфраструктурных объектов в г. Погар (Брянская обл.) и многие другие.

Также Игорь Шувалов отметил, что программа — это стержень, вокруг которого будет сформировано целое облако сопутствующих проектов.

«Вокруг MPA мы сформируем проекты, которые будем вести по городской инфраструктуре, по твёрдым бытовым отходам, по современному жилью, по современному облику города, по современной экономике, включая малый и средний бизнес.

Без такого образовательного элемента сложно добиться консолидации усилий и единого понимания повестки городского развития», — подчеркнул Игорь Шувалов.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко подчеркнул фокус программы на городском развитии: «В сегодняшней экономике и ситуации в мире города являются локомотивами развития. Если программа развития города выстроена правильно, то она становятся точкой роста всей прилегающей территории. В современной экономике главный ресурс — это не природные богатства, а творческий потенциал людей». Кириенко также отметил, что результаты голосования по Конституции Российской Федерации показывают, что большинство людей приняли решение и определили приоритеты развития. «Мы должны доказать людям, что несём ответственность перед гражданами за то, чтобы эти приоритеты стали программой реальных действий», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов заявил, что образовательная программа сочетает теорию, мировой и российский опыт развития городов и практическую работу управленческих команд над конкретными городскими проектами. «Результаты программы отразятся на жизни жителей ста городов России, где проживает более 60 млн россиян», — подчеркнул Андрей Шаронов. «Каждый город - это уникальное сочетание экономических и социальных факторов, ни один внешний эксперт не сможет дать готовый рецепт, как добиться успеха и вывести город на качественно новый уровень. Именно поэтому мы делаем ставку на существующие управленческие команды, которые хорошо знают свои города и как никто заинтересованы в их развитии», — отметил глава школы управления СКОЛКОВО.