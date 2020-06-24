Проект RT #ПочтаПобеды будет показан на премиальных медиафасадах MAER GROUP

Серия роликов проекта RT #ПочтаПобеды со словами благодарности ветеранам Великой Отечественной войны будет показана на премиальных медиафасадах Москвы и других городов России. Акция пройдёт при поддержке федерального оператора имиджевой рекламы MAER GROUP и будет приурочена к параду Победы 24 июня на Красной площади в Москве.

В Москве ролики проекта RT #ПочтаПобеды будут транслироваться на медиафасадах торговых центров Москвы, в том числе «Ривьеры», «Океании», «Хорошо!»,«Варшавки Sky»,«Ханоя», а также ГК «Салют». Кроме того, проект увидят жители Самары, Волгограда, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Тюмени.

В рамках проекта #ПочтаПобеды RT рассказал истории ветеранов Второй мировой войны, предложив зрителям писать им письма. Редакция телеканала получила сотни трогательных посланий из Германии, Франции, США, Китая и других стран. Часть из них вошла в видеопроект, который покажет MAER GROUP: «Многие на Западе знают, кому мы обязаны нашей свободой. Спасибо за вашу смелость. Мы навеки благодарны вам!» (письмо из Франции), «Передать опыт и дать другим возможность учиться на этом опыте — главная задача старшего поколения, и нет ничего важнее» (письмо из Швейцарии), «Испытания, через которые вы прошли, являются примером для людей моего поколения. Ценой неимоверных усилий вы сохранили для нас мирное небо над головой» (письмо из Китая), «Пусть русские люди, их мужество, смелость, готовность к самопожертвованию и все их усилия послужат примером для людей во всём мире» (письмо из Германии).

«Проект #ПочтаПобеды почти полгода собирает и передаёт ветеранам поздравления и слова благодарности с разных концов планеты. Теперь прочитать эти письма можно не только на сайте проекта, но и на фасадах городских зданий», — сказала заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

«Для нашей компании это большая честь — реализовать столь значимый для России гуманитарный проект, — говорит основатель и СЕО MAER GROUP Константин Майор. — Ценности, о которых люди со всего мира пишут нашим ветеранам, составляют наш культурный код. Мы всегда поддерживаем подобные проекты и присоединяемся к благодарностям всему поколению, которое отстояло мир на планете».

RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство Ruptly. Каждую неделю RT смотрят 100 млн человек в 47 странах мира (Ipsos). RT — первый в мире новостной телеканал, который набрал 10 млрд просмотров на всех аккаунтах на YouTube. RT — единственный российский телеканал, семикратно номинированный на престижную премию Emmy.

MAER GROUP — это федеральный оператор наружной рекламы, который специализируется на продвижении мировых и отечественных брендов на цифровых рекламных конструкциях в Москве и в ключевых регионах России. MAER GROUP является разработчиком технологии О2О (offline to online), позволяющей проводить параллельные кампании в наружной рекламе и в интернете. MAER GROUP награждён национальной премией бизнес-коммуникаций «За инновации в наружной рекламе», а основатель и генеральный директор компании Константин Майор стал лауреатом конкурса «Медиаменеджер России — 2019».