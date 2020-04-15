Лёгкая мощь: ультратонкие ноутбуки HUAWEI MateBook 13 и MateBook X Pro доступны для предзаказа в России

16 апреля в России открывается предзаказ на обновлённые ноутбуки HUAWEI MateBook X Pro и HUAWEI MateBook 13. Модели получили экран высокого разрешения с тонкими рамками, более производительные процессоры, функцию совместной работы со смартфоном и множество других передовых технологий. В самой компании HUAWEI свежие ноутбуки относят к новой рыночной категории: они мощные, но в то же время ультратонкие, прочные, но стильные.

Одна из самых интересных функций в новых ноутбуках — «Мультискрин» HUAWEI Share, создающий единую рабочую среду между компьютером и смартфоном и открывающий новые сценарии использования. Мы уже описывали, как эта функция работает, в обзоре ноутбуков младшей линейки HUAWEI MateBook D. Экран смартфона можно отобразить на ноутбуке в отдельном окне — для этого достаточно приложить мобильное устройство к метке справа от тачпада.

После этого вы работаете с интерфейсом смартфона так же, как с компьютером, используя тачпад и клавиатуру. Файлы — например, фотографии из галереи — можно перетаскивать в компьютер, а сообщения в мобильных чатах — набирать на клавиатуре. Всё это работает со смартфонами HUAWEI с NFC-чипом (то есть почти со всеми новыми моделями).

HUAWEI MateBook X Pro — мобильность без компромиссов

HUAWEI MateBook X Pro — флагманская модель, рассчитанная на тех пользователей, кто не хочет соглашаться на компромиссы ни в производительности, ни в автономности, ни в портативности, ни в дизайне.

Ноутбук выполнен в лаконичном классическом стиле. Его приятный на ощупь металлический корпус со скруглёнными краями выполнен из цельного листа алюминия, который прошёл алмазную полировку и пескоструйную обработку поверхности. MateBook X Pro весит 1,33 кг. Его толщина — всего 14,6 мм. Сканер отпечатков пальцев для разблокировки встроен в кнопку питания, а веб-камера расположена в одной из кнопок на клавиатуре и по умолчанию спрятана.

Дисплей имеет диагональ 13,9 дюймов и разрешение 3K (3000 × 2000 пикселей). За счёт тонких рамок его полезная площадь составляет 91%. Соотношение сторон 3:2 удобно для работы с документами или монтажными программами, по сравнению с соотношением 16:9, которое больше подходит для просмотра фильмов.

Экран сенсорный, то есть привычными жестами можно приближать изображение, выбирать объекты, прокручивать контент, листать страницы и даже делать скриншоты, просто проведя тремя пальцами вниз.

За производительность в этом флагманском ноутбуке отвечает процессор Intel Core i7 десятого поколения, 16 ГБ оперативной памяти и дискретная (то есть обладающая собственной видеопамятью) видеокарта NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ памяти. Эта комбинация подойдёт для самых сложных задач, включая рендеринг 3D-объектов, монтаж или просмотр видео высокой чёткости или современные требовательные к ресурсам игры. Хранить файлы владельцы HUAWEI MateBook X Pro будут на твёрдотельном накопителе (SSD) емкостью 1 ТБ — скорость чтения и записи с таких носителей значительно превышает аналогичные показатели жёстких дисков (HDD).

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Без шума и жара

Такую мощь надо соответствующим образом охлаждать. Над этим работает система вентиляции HUAWEI Shark Fin Fans 2.0 с лопастями в виде акульих плавников. Интеллектуальная технология мониторинга температуры в реальном времени следит, чтобы ноутбук не перегревался, а уровень шума от вентиляторов был как можно ниже.

Инженеры HUAWEI встроили в этот тонкий корпус аудиосистему с четырьмя динамиками и разделёнными звуковыми каналами. Она создаёт трёхмерное звучание и помогает лучше погружаться в атмосферу фильма или видеоигры. А ещё тут есть четыре микрофона с функцией шумоподавления, которые распознают голосовые команды с расстояния до четырёх метров.

В комплекте к HUAWEI MateBook X Pro идёт адаптер мощностью 65 Вт с разъёмом USB Type-C. Его удобно использовать для любых устройств с этим разъёмом, в том числе для смартфонов с технологией быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge.

Сам ноутбук за 30 минут зарядки получает достаточно энергии для работы в течение шести часов. А полностью заряженной батареи ёмкостью 56 Вт*ч хватит на целый рабочий день. В частности, в HUAWEI заявляют о 13 часах просмотра видео и 11 часах работы в интернете.

В MateBook X Pro используются самые современные и быстрые на сегодня технологии Wi-Fi и Bluetooth 5.0. За счёт этого выросла не только скорость передачиданных, но и мощность сигнала, а значит, и покрытие: ноутбук получит стабильный сигнал, даже подключившись к отдалённой точке доступа.

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HUAWEI MateBook 13 — тонкий и мощный

HUAWEI MateBook 13 — младший брат MateBook X Pro — получил процессор Intel Core i5 десятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель объёмом 512 ГБ. Видеокарта здесь такая же, как и у старшей модели, — дискретная NVIDIA GeForce MX250. Инновационная система охлаждения у ноутбуков тоже похожа.

13-дюймовый экран MateBook 13 за счёт тонких рамок с трёх сторон получил 88% полезной площади, а его разрешение составило 2160 × 1440 пикселей. При этом используется то же удобное для работы соотношение сторон 3:2, что и в MateBook X Pro.

Несмотря на металлический корпус толщиной 14,9 мм, MateBook 13 весит всего 1,3 кг. Аккумулятор этой модели объёмом 41,7 Вт*ч обеспечит 11 с лишним часов воспроизведения загруженного видео. А 15-минутной быстрой зарядки хватит для того, чтобы ноутбук проработал ещё больше двух часов. В комплекте идёт 65-ваттное зарядное устройство с разъёмом USB Type-C.

Цены и подарки

Обновлённые MateBook 13 и MateBook X Pro в России будут доступны в цвете «космический серый». Если оформить предзаказ на ноутбуки в официальном интернет-магазине HUAWEI, то в подарок компания предложит планшет MediaPad M5 lite (в комплектации 3 ГБ + 32 ГБ с Wi-Fi) и роутер WS5200. Если предзаказ оформить в магазинах партнёров, то предусмотрен 15%-ный кэшбэк от розничной цены.

Рекомендованная розничная цена составляет 77 990 рублей для HUAWEI MateBook 13 и 129 990 рублей для HUAWEI MateBook X Pro.