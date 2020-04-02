Первый экспресс-обзор HUAWEI P40 Pro: больше возможностей для творчества

2 апреля компания HUAWEI открывает в России предзаказ на два смартфона флагманской серии: P40 и P40 Pro. Экран обеих моделей закруглен по всем четырём граням, а основная камера предлагает ещё больше возможностей для фото- и видеосъёмки. Смартфоны работают на базе процессора Kirin 990 с поддержкой 5G и управляются Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10.1 от HUAWEI. На все модели установлен фирменный магазин приложений HUAWEI AppGallery.

Базовый HUAWEI P40 получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, 8 Гб оперативной памяти и встроенное хранилище на 128 Гб. В комплекте идёт быстрая зарядка на 22 Вт и аккумулятор ёмкостью 3800 м*Ач. Основная камера смартфона имеет три объектива: высокочувствительный, телевик и ультраширокий.

Искусство света и селфи

OLED-экран в P40 Pro имеет диагональ 6,58 дюйма, оперативную память 8 Гб и доступен в версии с 256 Гб памяти на борту. Его аккумулятор ещё вместительнее — 4200 м*Ач, а мощность быстрой зарядки (в том числе беспроводной) составляет 40 Вт. P40 Pro оснащён модулем основной камеры с четырьмя объективами и ультрасенсором 1/1.28 дюйма. Это самый широкий мобильный сенсор из представленных на рынке. Он улавливает больше света, а значит, позволяет снимать более чёткие и яркие фото и видео в любое время суток.

Напомним, ранее мы получили HUAWEI P40 Pro на тест и представляли вам его экспресс-обзор.

За счёт решения с изогнутым с четырёх сторон экраном его полезная площадь составляет почти 92%, даже несмотря на достаточно внушительный вырез под сдвоенный модуль селфи-камеры в левом верхнем углу. Кого-то размер фронтального модуля может смутить, но он точно выглядит свежее, чем «чёлка» по центру верхней части экрана, стандартная для всех последних флагманов.

© HUAWEI

Селфи-камера тут, кстати, с разрешением 32 МП и автофокусом, и работает она в паре с датчиком ToF (Time of Flight), который позволяет делать фотографии с художественным эффектом размытия фона. В связке с ярким OLED-дисплеем, выступающим и как вспышка для селфи, HUAWEI P40 Pro позволяет делать чёткие и насыщенные автопортреты даже ночью или в тёмных помещениях. Кроме того, теперь можно снимать селфи-видео в разрешении 4K.

Фронтальный модуль также помогает разблокировать смартфон через сканирование лица. Есть и альтернатива — сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран. Он стал больше на 30% по сравнению с датчиком в P30 Pro, так что откликается быстрее и эффективнее.

На зуме до Луны

Основной модуль камеры в P40 Pro имеет широкий сенсор и разрешение 50 мегапикселей, в комплекте с ним идет телевик на 12 МП с 5-кратным оптическим зумом и широкоугольный объектив на 40 МП. Справа от этих трёх модулей расположилась светодиодная вспышка и четвертый объектив с 3D-датчиком для измерения глубины резкости.

Гибридный зум тут помогает приблизить изображение в 10 раз. Суть гибридного режима в том, что все объективы камеры работают совместно, чтобы увеличить картинку. Ну а максимальный цифровой зум позволяет достичь 50-кратного увеличения. Ночью будет интересно фотографировать звёздное небо и Луну (и на ней будут видны кратеры). Днем с высоты 13 этажа получится рассмотреть номера машин, припаркованных во дворе.

© HUAWEI

Новая функция позволяет работать с двумя приложениями на одном экране, перемещать фотографии, другие файлы и копировать текст простым перетаскиванием.

Для удобной бесконтактной оплаты товаров и услуг в серии Huawei P40 предусмотрено как собственное приложение Huawei Pay (с поддержкой карт Union Pay «Газпромбанка» и «Россельхозбанка»), так и приложение «Кошелёк». Последнее разработано петербургской технологической компанией Cardsmobile и является крупнейшим отечественным сервисом для хранения банковских и дисконтных карт, купонов и подарочных сертификатов. С 10 апреля 2020 года владельцы смартфонов серии P40 смогут загрузить в «Кошелёк» карты MasterCard более чем 40 банков-партнеров (ВТБ, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Тинькофф и др.) и расплачиваться смартфоном в одно касание через встроенный NFC-модуль.

Предзаказ HUAWEI P40 и P40 Pro в России начнется 2 апреля, а в продажу они поступят 10 апреля. В подарок за предзаказ покупатели получат беспроводные наушники FreeBuds 3.

Стоимость устройств: P40 – 49 990 рублей, P40 Pro – 69 990 рублей.