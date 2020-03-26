HUAWEI представляет новые флагманы линейки P40 — трансляция RT с комментариями

26 марта HUAWEI представит смартфоны флагманской серии P40, включая главную модель — Huawei P40 Pro, «самый мощный смартфон с 5G и лучшей камерой», по заверению компании. Презентация пройдёт онлайн.

Трансляция начнётся в 16:00 по московскому времени — подключайтесь к стриму RT и смотрите его в прямом эфире с нашим переводом и комментариями: https://youtu.be/8MsVFOUYblQ

Смартфоны HUAWEI серии P из года в год получают высокие оценки экспертов за работу камеры, общую производительность и энергоэффективность. Предыдущий флагман P30 Pro, а также новинка этого года Mate 30 Pro до сих пор находятся в топе лучших камерафонов, по версии авторитетного рейтинга dx0mark.

© HUAWEI

Линейка P традиционно получает модный дизайн и демонстрирует, какие технологии будут преобладать на рынке мобильных устройств в ближайшее время. Рынок полнится слухами, но настоящие характеристики мы узнаем только во время трансляции.

Давайте вместе посмотрим на новые возможности, которые откроет для потребителей серия HUAWEI P40.