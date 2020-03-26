«Ангелы жизни»: в России воспели подвиг врачей, противостоящих COVID-19

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Ярослав Родин
Российские артисты и ведущие Медиакорпорации Китая в композиции «Ангелы жизни» воспели подвиг всех врачей, противостоящих пандемии коронавирусной пневмонии COVID-19.

Эта песня — русский вариант китайского хита «Блики ангелов», посвящённого китайским докторам, трудившимся на передовой борьбы с коронавирусной пневмонией в городе Ухань. Русская версия обращена не только к врачам из КНР, но и к медикам России и всего мира, сражающимся с пандемией COVID-19.

Музыка трудных минут

Песня уже вдохновила многих в России. «С момента вспышки коронавируса Россия и Китай всегда поддерживали друг друга и вместе боролись с эпидемией. В настоящее время распространение идёт по всему миру, и ситуация с профилактикой и контролем является трудной. Песня «Ангелы жизни» не только выражает глубокое уважение к врачам, сражающимся на фронте войны с эпидемией, но и ещё раз демонстрирует твёрдую веру в то, что народы России и Китая всегда поддерживают и помогают друг другу в трудную минуту», — отметил председатель комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.

«Ангелов жизни» исполнили сотрудники Медиакорпорации Китая, известные российские певцы и музыканты. К ним присоединился популярный в КНР актёр Аркадий Шароградский, который снялся в роли русского космонавта в знаменитом китайском блокбастере «Блуждающая Земля».

К песне подготовлен видеоклип, который создан известным китайским мастером песочной мультипликации Ю Цзя. Видеоряд дополнен фотографиями от российских и китайских СМИ, повествующими о нелёгком труде людей в белых халатах в сложное время пандемии COVID-19.

Это уже второй совместный музыкальный проект Медиакорпорации Китая и радиостанции Metro 102.4 FM в поддержку медиков, противостоящих эпидемии коронавирусной пневмонии. Первая песня под названием «Нити судьбы» вышла в эфир в феврале.

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