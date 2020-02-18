Держись, Ухань: Медиакорпорация Китая и Радио Metro создали совместный хит на русском языке

«Нити судьбы» — так называется совместное музыкальное детище Медиакорпорации Китая и Радио Metro в Санкт-Петербурге, вещающего на частоте 102,4 FM. Композиция была написана в поддержку жителей Ухани, чтобы они знали, что всегда есть люди, готовые протянуть руку помощи в сложной ситуации и совместно преодолеть временные трудности.

Песня «Нити судьбы» была написана молодыми талантливыми российскими музыкантами. Премьера песни в поддержку жителей Ухани прошла в России 17 февраля, а уже 18 февраля она выйдет в ротацию на новых медиаплатформах Медиакорпорации Китая и основных СМИ русскоязычных стран, а также на социальных медиаплатформах двух стран, таких как Weibo и «ВКонтакте».

Своевременные действия Китая по нераспространению коронавируса высоко оценили и в других странах. Правительство и народ России как никто другой понимают и поддерживают усилия Китая, искренне желая, чтобы китайский народ как можно скорее одержал победу в этой нелёгкой борьбе: «В самом сложном испытании друг к другу руки протяните. Нас свяжут помощь и спасение — судьбы невидимые нити», — поётся в песне.

Совместный хит о мужестве многих людей создан для того, чтобы люди не забывали о том, что победу можно одержать только всем вместе, единым фронтом, «единой судьбой».