Персональная роскошь: дома на берегу моря в комплексе Akamas Bay Villas от компании Cybarco

Роскошный и безмятежный комплекс вилл премиум-класса Akamas Bay Villas, созданный ведущим девелопером в сфере недвижимости класса люкс, компанией Cybarco, расположен на береговой линии в самой красивой и уединенной части Кипра, рядом с полуостровом Акамас.

Являя собой исполненный покоя оазис индивидуальной роскоши, комплекс сочетает в себе изящные интерьеры с красотой окружающей природы. Захватывающие панорамные виды на море, сливающееся с небом на линии горизонта, удачно дополняет гармоничная архитектура и безупречный дизайн вилл.

Наполненные свежим воздухом и солнечным светом, дома с тремя и четырьмя спальнями расположены на просторных, полностью благоустроенных участках площадью до 1,210 кв.м. Каждая вилла наделена своим отличительным дизайном, панорамными окнами от пола до потолка и большими террасами.

Первая фаза комплекса полностью распродана, 45% недвижимости второй фазы уже продано или зарезервировано.

Стоимость этих эксклюзивно спроектированных просторных вилл начинается от €1,350,000, предлагая покупателям прекрасную возможность приобрести недвижимость в месте, которое не имеет себе равных по красоте и степени уединенности, всего от €5 000 за квадратный метр.

Греческому архитектурному бюро Ergo7 Architects удалось идеально передать дух и настроение этого уголка Кипра и создать оптимальные пространства для ощущения глубокого умиротворения, гармонии и непрерывного наслаждения. Интерьеры, выполненные с использованием таких материалов, как стекло, камень, сталь и дерево, сочетают в себе современную элегантность и традиционную для Кипра легкость, и в то же время являются воплощением средиземноморского стиля жизни. В ландшафтном оформлении садов используются сочетания местных деревьев, кустарников и трав, наполняющих воздух свежими и неповторимыми ароматами Кипра.

Исключительные виллы являются частью охраняемого закрытого комплекса, где владельцам предлагаются услуги по управлению недвижимостью. Комплекс также находится всего в 30 минутах езды от города Пафос и его международного аэропорта. Akamas Bay Villas – это идеальное место для тех, кто ищет дом на берегу моря и атмосферу уединения на фоне захватывающей воображение природы.

Виллы расположены в непосредственной близости от района Лачи со множеством баров и традиционных ресторанов, а также - неподалёку от известного отеля Anassa Hotel, где есть рестораны и все условия для отдыха и досуга, которые по достоинству оценят любители премиального отдыха.