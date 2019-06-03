«Без шума и пыли»: компания Essilor создала линзы, защищающие глаза с помощью нанотехнологий

Ежедневное влияние яркого света на наши глаза стало настолько привычным, что никто уже не обращает на это внимания: постоянное использование смартфона, компьютера дома и на работе, светящиеся рекламы на улице. Эта реальность уже сформировала термин «световое загрязнение», но знание термина бороться с проблемой не помогает — глаза нужно защищать. Международная компания, которая ежегодно вкладывает более €200 млн в исследования, готова предложить свой способ защиты ваших глаз: на помощь приходят нанотехнологии.

В последнее десятилетие уровень светового загрязнения в крупных городах существенно повысился, и это мешает астрономическим наблюдениям — что уж говорить о ежедневном влиянии на глаза жителей города. Горожане всё чаще выбирают очки со специальными покрытиями, блокирующими блики.

Однако блики, возникающие от непрямых лучей, а также от лучей, попадающих на заднюю поверхность линз, продолжают раздражать глаза. Это особенно неприятно для тех, кто постоянно носит очки для коррекции зрения.

Журналист RT Анна Книшенко протестировала линзы Crizal на себе, причём для работы за компьютером и для эфира использовались разные модели. «Каждый день мы читаем десятки статей, смотрим сотни видео, а я вдобавок делаю новости на арабском языке, что даёт двойную нагрузку на зрение, но глаза пока не устали. Очки с линзами Crizal — мой выбор», — отметила Книшенко.

Под любым углом

Три года назад в США, Испании и Индии было проведено исследование, которое показало, что множественные отражённые блики заставляют пользователя сознательно или подсознательно менять своё поведение. Выяснилось, что дискомфорт от бликов испытывали более половины участников эксперимента. Чтобы избавиться от бликов, 49% участников эксперимента меняли положение головы, 33% — позу, а 28% поправляли очки.

Компания Essilor предложила своё решение проблемы — линзы Sapphire UV бренда Crizal. Благодаря технологии 360° Multi-Angular линзы с обеих сторон защищены от бликов как прямого, так и отражённого света под любым углом. Внедрение инновационного нанослоя по задней поверхности линзы повышает её антибликовую эффективность и делает линзу максимально прозрачной.

Линзы, названные Crizal Sapphire UV, также защищены от отпечатков пальцев, грязи, пыли, капель воды и блокируют ультрафиолетовое излучение. Благодаря современным материалам линзы Crizal Sapphire UV очень лёгкие и тонкие — большой плюс при ежедневном использовании!

Важные оттенки синего

Уберечь глаза от пыли и бликов — не единственная задача линз. Негативное влияние на здоровье глаз оказывает синий свет, об опасности которого почти никто не задумывается.

Синий свет — это самый коротковолновый диапазон видимой части спектра. Весь синий свет делится на сине-фиолетовый и сине-голубой. Сине-голубые лучи полезны для организма: они участвуют в таком важном процессе, как сон, влияют на память и способность к обучению. Сине-фиолетовые лучи близки к ультрафиолетовому излучению и опасны для глаз.

© Фото предоставлены компанией Essilor

При интенсивном воздействии синего света на сетчатку могут появляться симптомы зрительного напряжения: дискомфорт, сухость и резь в глазах, усталость и частая головная боль.

С годами из-за постоянного воздействия сине-фиолетового света на глаза возрастает риск возникновения возрастной макулярной дегенерации — заболевания, которое является одной из главных причин потери зрения у людей старше 45 лет.

Скрыться от синего света практически невозможно: на улице мы попадаем под воздействие солнца, в помещении встречаемся с лампами дневного света, постоянно смотрим на экраны компьютеров, а смартфон уже стал продолжением руки.

Компания Essilor разработала уникальную технологию Light Scan, которая избирательно фильтрует синий свет — опасные сине-фиолетовые лучи блокирует, а полезные сине-голубые пропускает. Впервые технология была применена в очковых линзах Crizal Prevencia. Благодаря технологии Light Scan даже при длительном использовании гаджетов глаза не устают. Очки с линзами Crizal Prevencia созданы специально для тех, кто долго работает с гаджетами, причём рекомендуются эти линзы даже людям со 100-процентным зрением.

Теперь вы знаете больше об опасности сине-фиолетового света, о его источниках и о том, как можно защитить свои глаза. И если вы не планируете отказаться от использования электронных «друзей», чем раньше вы задумаетесь о здоровье своих глаз, тем лучше.