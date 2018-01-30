Качество и баланс: на чём строится продовольственная безопасность России

В течение нескольких лет сельскохозяйственная отрасль России демонстрирует высокие темпы роста. Особенно динамично развивается животноводство: за последние десять лет наша страна не только обеспечила собственные потребности в различных видах мяса, но и начала осваивать новые рынки, предлагая на экспорт широкий ассортимент качественной и безопасной продукции.

Потенциал роста как животноводства, так и тесно связанной с ним кормовой индустрии не исчерпан: население Земли растёт, а вместе с ним и запрос на полезные и безопасные продукты белкового происхождения. Это общемировая тенденция: эксперты считают, что в текущем году точками роста производства кормов станут Азия и Латинская Америка.

Новым словом в будущем могут стать инновационные источники кормового белка, то есть продукты переработки насекомых и биомасса, полученная путём выращивания бактерий. Вероятно, так и случится, однако пока сложилась ситуация, когда потребности в кормовой базе уже выросли, а новые источники кормового белка ещё не набрали прогнозируемых оборотов.

Вдобавок в ряде регионов со сложившимися рынками присутствует некоторая неопределённость по ряду параметров, в частности из-за распространения АЧС в странах Евросоюза и стремления новой администрации США выйти из целого комплекса устоявшихся торговых соглашений со своими партнёрами. Неудивительно, что российские животноводческие предприятия всё энергичнее ищут пути повышения рентабельности и больше интересуются экспортным направлением.

В России развитию сельского хозяйства в последние годы уделяют много внимания, о чём, в частности, свидетельствует и такой факт: Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы с 2018 года переводится на проектное управление (постановление Минсельхоза России №1544 от 13.12.2017). Оценка эффективности реализации этой госпрограммы будет производиться ежегодно на основе использования системы показателей и индикаторов. В новой редакции определены пять основных целей. Одна из них звучит следующим образом: «Обеспечение продовольственной безопасности России с учётом экономической и территориальной доступности продукции агропромышленного комплекса (индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году прогнозируется на уровне от 108,6% до 110,8% к уровню 2015 года)».

Вышеописанные процессы приводят к появлению и развитию крупных конкурентоспособных отечественных игроков, способствующих импортозамещению в кормовой индустрии и активно содействующих экспорту животноводческой продукции российского производства.

Один из наглядных примеров — компания «Коудайс МКорма». Она специализируется на разработке и производстве кормовых добавок для различных отраслей животноводства, успешно переносит зарубежный опыт и компетенции западных партнёров на российскую почву. При этом на уже достигнутых успехах (по различным оценкам, это от 25% до 30% кормового рынка в России) компания не останавливается и активно инвестирует в совершенствование технологий, разработку комплексных решений, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР).

Это важный, хотя и не для всех очевидный сегмент работы. Стоит вспомнить о том, что научные разработки в кормовой индустрии на централизованном уровне закончились с распадом СССР, и около 15 лет Россия была на позиции «догоняющего игрока», когда основные потребности удовлетворялись с помощью импорта кормов. Собственное производство тормозилось не только из-за отсутствия новых разработок, но и из-за разрушения научно-исследовательской базы, дефицита квалифицированных кадров.

Путь успешного возрождения собственного производства проходит через золотую середину — использование зарубежных наработок и технологий (в случае с «Коудайс МКорма» это голландская компания Royal De Heus) и собственного сырья и мощностей для производства продукции мирового качества на российской земле, во Владимирской области. При этом существует ряд особенностей, которые нельзя не принимать во внимание. Например, в США и Бразилии фермеры обращаются в кормовые компании с запросом на разработку индивидуальных программ кормления и профильных рекомендаций, а в России производители предпочитают тендерный подход, и конкуренция во многом основана на предлагаемых ценах.

При таком подходе неизбежно упускаются из виду некоторые существенные детали: предприятия получают общую скидку на кормовые добавки, но скрытые резервы, например рост привесов животных при правильном кормлении, остаются нереализованными.

Кроме того, далеко не все обращают внимание на некоторые аспекты качества конечного продукта для потребителей. Около 40% мирового производства антибиотиков приходится на животноводство, и качество молока, мяса, яиц зависит не только от безопасности производства, но и от сбалансированности рациона по биологически активным веществам. Здесь и вступают в дело научные разработки и внимание, которое уделяют (или не уделяют) этой стороне вопроса производители корма. Крупные компании, в частности «Коудайс МКорма», разрабатывают свои продукты на основе генетических требований с соблюдением строгого контроля качества и гарантий безопасности.

Кадровая и технологическая яма конца прошлого — начала нынешнего века уходит в прошлое. В стране появляются лидеры производства, что было бы невозможно без главных составляющих — современных технологий и собственных квалифицированных кадров. Важность этих процессов сложно переоценить, поскольку речь идёт не только о статьях экспорта и импорта и производстве конкурентоспособной продукции, но и о продовольственной безопасности страны и здоровье населения.