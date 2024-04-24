Новые пути взаимодействия: в Дубае обсудили продвижение интересов российского бизнеса в арабском мире

В Дубае состоялся ежегодный международный бизнес-форум «Мир возможностей». Крупнейшее деловое мероприятие привлекло внимание порядка 12 тыс. человек из более чем 45 государств. Эксперты рассказали о возможностях, которые открываются для России в различных секторах экономики в условиях международной турбулентности, и обсудили перспективы сотрудничества в рамках БРИКС. Особое внимание было уделено темпам развития двусторонних экономических отношений РФ и ОАЭ.

С 23 по 24 апреля в Дубайском международном финансовом центре (DIFC) состоялся ежегодный Международный бизнес-форум «Мир возможностей». Площадкой для мероприятия стал отель Ritz Carlton, который собрал топ-менеджеров компаний, регуляторов и представителей финансового сектора из более чем 45 стран. По оценкам организаторов, непосредственно мероприятие посетили 2 тыс. человек, около 10 тыс. присоединились в онлайн-режиме. Охват аудитории через социальные сети составил около 300 тыс.

Одна из основных задач площадки ― продвижение интересов российского бизнеса в странах арабского мира. Как отметил исполнительный директор Школы бизнеса «Синергия» Александр Рагиня, благодаря мероприятию экспертное сообщество планирует создать благоприятную обстановку для общения, обмена идеями и опытом между государством и бизнесом России, а также странами MENA.

© пресс-служба Корпорации "Синергия"

«Мы надеемся, что форум станет одним из ключевых событий на рынке и участники смогут использовать нашу площадку как отправную точку для новых проектов, инноваций и долгосрочных партнёрств, способствующих взаимной выгоде и процветанию», — добавил Александр Рагиня.

В церемонии открытия и деловой программе форума приняли участие представители российского медиабизнеса. Как рассказал в ходе своего выступления генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, развитию взаимовыгодных отношений между странами способствует расширение международных объединений. Ранее к БРИКС присоединились ряд стран ― Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. В 2024 году представительство в организации перешло к России, напомнил глава холдинга.

© пресс-служба Корпорации "Синергия"

«Полагаю, что форум «Мир возможностей» станет предвестником масштабных мероприятий, которые будут проходить в рамках председательства России в БРИКС. В октябре в Казани состоится саммит БРИКС, а уже в июне — игры БРИКС, в которых примут участие атлеты из более чем 50 стран. Это событие будет освещать национальный спортивный канал «Матч ТВ», — подчеркнул Жаров.

По его словам, сегодня Россия активно продвигает в арабский регион свои крупные медиапроекты, в том числе полнометражные фильмы, анимацию и популярные реалити-шоу. После введения западных санкций российский медиабизнес лишился части западного контента. В результате крупные игроки сконцентрировались на производстве собственного оригинального контента, а также развернулись в сторону сотрудничества с дружественными странами БРИКС и региона MENA.

«Один из наших оригинальных форматов шоу «Выжить в Дубае» мы снимали именно здесь. Проект стал весьма популярен у аудитории: на телеканале ТНТ его посмотрели около 27 млн человек, а на платформе RUTUBE — порядка 26 млн просмотров. Это не только интересный медиапродукт, но и маркетинговый продукт, привлекающий внимание зрителей к стране, в которой он снимается, и повышающий её туристический потенциал. Поэтому работу со странами БРИКС и MENA мы будем продолжать», — рассказал RT Жаров.

Отметим, что часть форума была посвящена прикладным направлениям. В текущих условиях для России важно заявить о своём технологическом лидерстве и стать партнёром в этой области для стран Ближнего Востока, — рассказал RT советник генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян. По его словам, холдинг уже делает первые шаги в данном направлении.

© пресс-служба Корпорации "Синергия"

«Беспрецедентное санкционное давление Запада на нашем холдинге не сильно отразилось, так как наше производство и так было сосредоточено на территории России и дружественных нам государств и данная ситуация, наоборот, стала драйвером для усиления собственных производственных мощностей», ― заключил Ханчалян.

Окно на Восток

На полях форума его участники отдельное внимание уделили обсуждению развития двусторонних экономических отношений Россия ― ОАЭ. Так, на сессии «Окно на Восток: возможности для торговли и бизнеса в ОАЭ» эксперты рассказали об особенностях ведения бизнеса на территории страны, мерах поддержки предпринимателей и деталях долговременного сотрудничества с партнёрами из Эмиратов.

«Мы видим огромную перспективу в развитии взаимоотношений России и Объединённых Арабских Эмиратов. Нам нужно создавать самые разные возможности для индустриальной и промышленной кооперации. Я повторю слова нашего президента, что Объединённые Арабские Эмираты — это главный партнёр России в арабском мире. Мы будем стойко придерживаться этого принципа», — подчеркнул в ходе сессии глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

© пресс-служба Корпорации "Синергия"

Аналогичную точку зрения выразил и директор департамента развития торговли Министерства экономики ОАЭ Рашид Аль-Тенейджи. По его словам, сегодня у двух государств имеется большое количество совместных целей и задач, которые во многом связаны с налаживанием стабильных логистических коридоров и расширением торговых отношений.

«Необходимо работать над совместными бизнес-проектами между нашими странами. Возможностей у нас много. При этом бизнес не должен поддаваться влиянию извне. Бизнес есть бизнес», — заявил он.

По оценкам Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», товарооборот РФ и ОАЭ за два года достиг $11 млрд. При этом потенциал для усиления торгового взаимодействия ещё не исчерпан: значимый вклад в рост показателя вносит активность российского и эмиратского малого и среднего бизнеса, отметил президент организации Александр Калинин. В 2023 году число предприятий малого и среднего бизнеса в ОАЭ составило 400 тыс.