Совкомбанк планирует открыть на Алтае коворкинг с четырёхдневкой

В Совкомбанке объявили о планах открыть на Алтае коворкинг с четырёхдневной рабочей неделей. Ранее компания уже опробовала этот формат в Сочи и Турции. Руководство позитивно оценило результаты эксперимента и решило расширить его масштабы.

Летом 2024 года Совкомбанк собирается открыть на Алтае коворкинг с четырёхдневной рабочей неделей. Об этом сообщила HR-директор компании Надия Имаметдинова на форуме «Горизонты устойчивости» Центра устойчивого развития «Сколково».

«Мы создаём в банке такую инновационную среду, где маленькие идеи сотрудников вырастают в реальные большие дела. Через призму корпоративной культуры мы достигаем лучших результатов и постоянно расширяем программы поддержки сотрудников», — рассказала Имаметдинова.

Впервые банк опробовал формат четырёхдневной рабочей недели ещё в 2022 году в Турции для сотрудников бэк-офиса и IT-компании «Совкомбанк Технологии». Позже рабочее пространство было организовано в Сочи, но уже для всех дочерних компаний группы.

«Сейчас посетить коворкинг на берегу моря летом или в горах зимой, где действует сокращённая рабочая неделя, может любой сотрудник группы. Чтобы дальше масштабировать эксперимент, банк строит собственный коворкинг на территории парк-отеля на Алтае, придерживаясь принципов экологичного строительства», — заявили в банке.

По результатам проведённых ранее экспериментов 66% участников полностью справились со своими задачами, а 30% даже перевыполнили рабочую норму, отметила Надия Имаметдинова. По её словам, компания организует четырёхдневку на базе коворкинга, объединяя сотрудников и предоставляя новые возможности для командной синергии.