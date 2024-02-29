«Важная часть культурного обмена»: на Амуре прошли Международные российско-китайские зимние игры

На пограничной реке Амур, между Благовещенском и Хэйхэ, состоялись Вторые Международные российско-китайские зимние игры. В рамках мероприятия прошли соревнования по хоккею и автогонкам, а для участников и гостей события были организованы показательные выступления пилотов команды «КАМАЗ-мастер». Сам фестиваль украсила ледовая открытка от 40 мастеров из РФ и КНР.

С 24 по 25 февраля проходили Международные российско-китайские зимние игры. Второй год подряд мероприятие проводилось на льду пограничной реки Амур, между городами Благовещенск и Хэйхэ.

Участниками события стали десятки профессиональных спортсменов и сотни болельщиков из двух стран. Причём за трансляцией соревнований следили десятки тысяч человек на обоих берегах Амура.

Символом игр стала первая международная ледовая открытка, созданная 40 художниками из Амурской области и КНР. На ней изображены главные символы дружбы России и Китая — бурый медведь и панда, а компанию им составили драконы — покровители 2024 года по восточному календарю.

© Правительство Амурской области

«Уникальный праздник, второго такого в мире нет. Безусловно, позитивное настроение и сильное чувство, что такие отношения — это навсегда. Этот праздник — выражение самых тёплых, дружественных отношений, которые сложились между Россией и Китаем», — поделился впечатлениями министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Вместе с ним к участникам и гостям фестиваля обратились губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян. Свою приветственную речь представители власти произнесли сразу на двух языках — русском и китайском.

«Спорт является важной частью культурного обмена. Между провинцией Хэйлунцзян и Амурской областью созданы многочисленные успешные платформы и флагманские мероприятия по культурному и спортивному сотрудничеству — китайско-российская культурная ярмарка и китайско-российские международные зимние виды спорта, которые очень помогают в укреплении дружбы и взаимовыгодного сотрудничества», — сказал китайский дипломат.

© Правительство Амурской области

Первый день Международных зимних игр был посвящён хоккею. Команды из двух стран сыграли в трёх возрастных категориях: на лёд вышли не только дети и юноши, но и ветераны. Победу во всех матчах одержали российские спортсмены.

Во второй день фестиваля болельщики следили за автогонками. По итогам состязаний российские и китайские пилоты поровну разделили 12 призовых медалей в разных классах. После этого для гостей и участников мероприятия были организованы показательные выступления представителей знаменитой команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова и Богдана Каримова, а также многократного участника ралли-марафона «Шёлковый путь» китайского пилота Хоу Хуннина.

«Я уже шестой раз в России, а в Благовещенске впервые. Рад попробовать себя в соревнованиях на льду. Мы обычно участвуем в ралли-марафонах на длинные дистанции, вождение по льду в закрытом треке — хороший опыт», — сказал Хоу Хуннин.

© Правительство Амурской области

Кроме того, в рамках спортивного события был впервые презентован новый высокопроходимый «Урал». Показательные выступления на ледовой трассе стали мировой премьерой российской восьмиколёсной новинки.

Вторые Международные российско-китайские игры состоялись при поддержке группы компаний «РЕГИОН». Прошедший фестиваль организаторы назвали одним из примеров сотрудничества приграничных территорий.

Отметим, что по распоряжению президента России Владимира Путина 2024-й и 2025-й объявлены перекрёстными Годами культуры России и Китая. Кроме того, в этом году страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений.

© Правительство Амурской области

В рамках укрепления взаимных связей в конце мая запланировано проведение российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо», имеющего более чем 30-летнюю историю. Кроме того, ежегодно ряд культурных мероприятий проходит на приграничных территориях в рамках Российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Также своих поклонников успел завоевать и молодой гастрономический фестиваль «Берега вкуса».

Развитию экономического сотрудничества способствует и международный автомобильный мост между Благовещенском и Хэйхэ, который начнёт функционировать на полную мощность после ввода постоянного пункта пропуска «Кани-Курган». Его суточная пропускная способность составит 5,5 тыс. человек и 863 транспортных средства (из них 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей).

Помимо этого, в настоящий момент между двумя приграничными городами возводится почти километровая канатная дорога через Амур. Предполагается, что по ней пересекать границу смогут до 457 человек в час и 2,5 млн человек в год в обоих направлениях.