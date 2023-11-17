«География решает всё»: на форуме «Транспорт России» обсудили создание мультимодального логистического хаба в Забайкалье

На XVII Международном форуме «Транспорт России» состоялся деловой завтрак Газпромбанка на тему применения государственно-частного партнёрства для развития логистических центров в Забайкальском крае. Участники дискуссии обсудили создание в регионе мультимодального логистического хаба. Как ожидается, в условиях перенастройки торговых потоков с Запада на Восток проект откроет новые возможности для развития и реализации транспортного потенциала не только для Забайкалья, но и для страны в целом.

С 14 по 16 ноября в Москве в рамках Транспортной недели — 2023 прошёл XVII Международный форум и выставка «Транспорт России». На полях площадки при поддержке #МЕГАИГРОКа Газпромбанка состоялся деловой завтрак на тему: «Реализация проектов логистических центров с использованием принципов ГЧП в Забайкальском крае».

Участники мероприятия обсудили инвестиционный потенциал и возможности Забайкалья с точки зрения логистики, а также перспективы развития приграничной транспортной инфраструктуры для проекта «Один пояс — один путь». При этом главным предметом разговора стало создание мультимодального логистического хаба в регионе.

«В рамках проекта речь идёт о логистике всей России по Восточному маршруту. Сейчас рассматривается создание новых модернизированных погранпереходов, ТЛЦ, и понятными инструментами для реализации могут стать новый механизм международных территорий опережающего развития (МТОР), сочетающий в себе эффективность всех до этого созданных подобных механизмов, и государственно-частное партнёрство, а также возможное упрощение всей сопутствующей документации», — отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Предполагается, что обсуждаемый хаб будет состоять не менее чем из двух транспортно-логистических центров (ТЛЦ), которые являются резидентами МТОР. Причём каждый из ТЛЦ будет включать в себя несколько специализированных терминалов.

Сам проект планируется создавать с использованием механизма концессии — государственно-частного партнёрства. Этот формат взаимодействия наилучшим образом подходит для реализации столь крупных инициатив, считает первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов.

«Различные регуляторные ограничения, пункты пропуска, договорённости с другими странами — это всё то, за что отвечает государство. Бизнес, в свою очередь, должен отвечать за бюджет, сроки и экономическую эффективность. То есть именно эта совокупность усилий, которая свойственна ГЧП, она лучше всего отвечает бизнес-потребностям», — пояснил Чичканов.

Деловой завтрак Газпромбанка на тему применения ГЧП для развития логистических центров в Забайкалье

О важности механизма ГЧП при создании хаба заявил и заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Впрочем, по мнению парламентария, инициатива требует дополнительных изменений в законе.

«Одно из таких направлений, над которым мы сейчас работаем, это, скажем так, закрытие лакуны, которая существует, а именно включение в соглашение о ГЧП модернизации, развития и расширения промышленных объектов, которые находятся в частной собственности… В целом работая очень активно, наши пропускные пункты должны быть в современном состоянии, с цифровым обеспечением, а для этого надо максимально задействовать возможности частных инвесторов», — сказал Долгов.

По словам Алексея Чичканова, мультимодальный логистический хаб — это новая возможность для развития и реализации транспортного потенциала как Забайкалья, так и России в целом. Причём инициатива становится всё более актуальной на фоне перенастройки внешней торговли страны, требующей новых мощностей и вложений.

Аналогичную точку зрения выразил и Александр Осипов. Согласно его оценке, в условиях перехода большого числа торговых потоков с западных транспортных артерий на восточные создание нового логистического хаба поможет лучше справляться с таким наплывом товаров, поскольку общий грузооборот проекта может достигать 85 млн т.

В рамках инициативы планируется создать мощности по обработке импортных грузов, в том числе для обслуживания мультимодальных перевозок. Помимо этого, предполагается выстраивание складов временного хранения в бондовой зоне, которые будут выполнять и распределительную, и производственную функции для снабжения производственной бондовой зоны МТОР, где будет создаваться новая продукция, в том числе с использованием импортных деталей и сырья. Эта продукция может поступать как в торговый оборот на территории России, так и на мировой рынок.

Также проект подразумевает создание терминала по контейнеризации экспортных навалочных грузов. Речь идёт, например, о минеральных удобрениях, руде, а также металлургическом и энергетическом угле. Этот функционал ТЛЦ позволит увеличить объёмы экспорта традиционных товаров за счёт дополнительного вовлечения в обработку грузов мощностей контейнерных терминалов на китайской стороне границы.

«География решает всё. Забайкальский край — самый удачный с точки зрения расположения границы — (здесь. — RT) и Монголия, и Китай. Инфраструктура, которая уже создана в Китае, она, безусловно, способствует тому, чтобы через Забайкальский край перевозить как экспортные, так и импортные грузы», — отметил Алексей Чичканов.

Одним из перспективных направлений работы хаба должна стать и перевозка автомобильных фур железнодорожным транспортом. Учитывая, что расстояние от границы с Китаем до крупных городских агломераций составляет тысячи километров по автодорогам со сложным рельефом и тяжёлыми погодными условиями, контрейлерные перевозки позволят обеспечить гарантированную доставку товаров в запланированные сроки и сокращение транспортных издержек, уверены специалисты.

«Я считаю, что (создание мультимодального хаба. — RT) это правильное направление… Чем больше мы с Транссиба заберём грузов на Монголию и Китай, тем больше мы освободим пропускную способность для регионов Дальнего Востока. Вот это главная должна быть задача», — подвёл итог встречи помощник президента России Игорь Левитин.