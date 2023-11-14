Совкомбанк начислит именные стипендии студентам Костромского госуниверситета

Студенты Костромского государственного университета получат именные стипендии от Совкомбанка. При этом финансовую поддержку получат не только бюджетники, но и обучающиеся на платных отделениях.

Совкомбанк запустил стипендиальную программу для талантливых студентов Костромского государственного университета. Как ожидается, в текущем учебном году инициатива охватит 500 учащихся. Общая сумма поддержки составит 100 млн рублей.

Кроме того, банк профинансировал ремонт корпусов и общежитий, а также развитие академической базы вуза. Такая поддержка уже помогла КГУ выполнить государственное задание и заполнить все целевые бюджетные места. Сейчас в нём очно учатся более 4 тыс. студентов и аспирантов.

«Мы верим в потенциал молодых специалистов и даём им возможность проявиться до получения диплома... Всесторонняя финансовая поддержка университета в Костроме — это ещё один эксперимент, который, вне сомнений, несёт высокую ценность для будущих поколений», — отметила HR-директор группы «Совкомбанк» Надия Имаметдинова.

Получить стипендию смогут студенты, решившие освоить направления, важные для развития экономики региона. Речь идёт, например, о машиностроении, технологии лесозаготовительных производств, IT, прикладной математике, физике и химии.

«Для поступивших на такие специальности предусмотрены именные стипендии за успеваемость. Хорошисты за год учёбы дополнительно получат 150 тыс. рублей, отличники — 200 тыс.», — отметили в Совкомбанке.

Студентам некоторых платных отделений банк будет компенсировать затраты за весь период учёбы. Такую помощь получат, в частности, обучающиеся юриспруденции, журналистике и экономической безопасности.

Программой предусмотрены разовые выплаты для высокобалльников при поступлении на IT-специальности и для иногородних абитуриентов. Размер этой поддержки составит 25 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.