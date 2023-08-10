СФУ принял более 100 российских школьников со всей страны на «Университетские смены»

Более 100 школьников со всей России в возрасте от 14 до 17 лет приехали в Сибирский федеральный университет на «Университетские смены». Это федеральный проект, инициаторами которого являются российское движение детей и молодёжи «Движение первых», Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

«Мы постарались, чтобы школьники провели время в СФУ с максимальной пользой, познакомившись с городом и всеми 20 институтами. Программа очень насыщенная. С утра тематические зарядки, которые проводят профессиональные спортсмены, преподаватели Института физической культуры, спорта и туризма. Экскурсии в университетские лаборатории чередуются с экскурсиями на красноярские предприятия. Развлекательные мероприятия сменяют встречи с интересными людьми. Надеюсь, у ребят останутся самые хорошие впечатление от времени, проведённого в стенах нашего университета, а многие захотят поступить сюда учиться!» — сказал ректор университета Максим Румянцев.

© Пресс-служба СФУ

Программа рассчитана на десять дней, и в неё входят четыре блока. Первый — это профессиональная ориентация. Школьников знакомят с различными профессиями, лабораториями, работающими на базе СФУ, а также передовыми предприятиями Красноярска.

Второй блок — образовательный. На занятиях преподаватели развивают умения ребят и помогают приобрести новые.

Третий блок — это социальное проектирование, в рамках которого школьники создают свой собственный социальный проект. Сферы представлены различные. Ребят познакомили с гражданским, медицинским, экологическим и другими видами добровольчества. Они при поддержке наставников проходят все ступени — от инициативы до самой реализации. Участникам объяснили, как справляться со сложностями, которые могут встретиться на пути к созданию доброго дела.

© Пресс-служба СФУ

И последний, четвёртый блок — здоровье. Подростки получат оценку своей физической активности, узнают об организации питания, нескучном ЗОЖе и о нескольких лайфхаках, как не сойти с ума в современном мире.

В рамах развлечений школьников также сводили на шоу каскадёров и в национальный парк «Красноярские Столбы». Многие из ребят выделили поход в нацпарк как одно из самых запоминающихся мероприятий «Университетской смены».

«Ребята каждый день участвуют в различных форматах творческой жизни студентов СФУ. Вчера, например, была нетворкинг-вечеринка, на который ребята смогли пообщаться со студентами в неформальной обстановке и поучаствовать в тех площадках, которые студенты реализуют на своих мероприятиях в стенах университета. Помимо этого, мы провели для школьников патриотический квиз и гитарный вечер», — рассказала проектор по молодёжной политике СФУ Екатерина Сидоренко.

© Пресс-служба СФУ

Сами участники проекта делятся, что программа оказалась для них полезной. Атмосферой Сибирского федерального университета прониклись многие участники проекта. Во многом этому поспособствовало полное погружение в жизнь вуза. В реализацию «Университетских смен» вовлечены практически все институты и большинство структурных подразделений СФУ. Например, в качестве вожатых выступают студенты Института педагогики, психологии и социологии.

«Ребята ещё в первый день, когда представляли свои команды, много говорили про Сибирский федеральный университет и желание учиться здесь. И после экскурсий по институтам многие ребята в своих желаниях укрепились ещё больше», — рассказала Екатерина Сидоренко.

© Пресс-служба СФУ

Продлятся «Университетские смены» до 11 августа включительно. Так что у ребят впереди ещё несколько дней познавательной программы в Сибирском федеральном университете.