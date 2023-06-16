Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в беседе с RT рассказал о стенде региона на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Традиционно мы привезли на форум лидеров инновационных высокотехнологичных разработок предприятий Прикамья. Например, компания «ЭНТЭ» представила роботизированный диагностический комплекс А2072 IntroScan. Он позволяет обеспечить надёжность трубопроводов для бесперебойных поставок газа транспортной системой ПАО «Газпром» до потребителей. Перемещаясь внутри трубопровода, система робота способна обнаруживать дефекты основного металла трубы и сварных соединений, в том числе на наружной поверхности. Или, например, компания ROBOTECH представила промышленный 3D-принтер, предназначенный для печати литейных форм в различных областях машиностроения. Его особенная технология работы приводит к уменьшению сроков и стоимости производственного процесса», — подчеркнул Махонин.

Губернатор напомнил, что в этом году целью стенда является привлечение внимания к юбилею краевой столицы — Перми, которой в этом году, 12 июня, исполнилось 300 лет.

«Для нас эта дата — в том числе возможность показать стране и всему миру, что Пермский край и Пермь — это опорный край державы, одной из основных задач которого было создание различных видов вооружений для защиты интересов страны. И в этом году в рамках 300-летия Перми в краевой столице открылась масштабная экспозиция «Оружие победы», в рамках которой представлено порядка 400 экспонатов, в том числе военная техника производства пермских предприятий. На площадке стенда мы организовали видеопрезентацию проекта», — рассказал Махонин.

Губернатор Пермского края рассказал о достигнутых на ПМЭФ договорённостях

Также в рамках форума Махонин и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подписали соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе.

Махонин подчеркнул, что всего число занятых в сфере МСП составляет порядка 460 тыс. Малый и средний бизнесы являются крупнейшим работодателем в регионе, поэтому краевые власти уделяют значительное внимание развитию предпринимательства в регионе.

«Мы стараемся создавать комфортные условия для бизнеса и в рамках налоговой политики, и благодаря разработке мер поддержки для отдельных отраслей. Новое соглашение ещё больше расширит возможности наших предпринимателей для развития их дела. Уверен, бизнес чувствует нашу поддержку. Об этом говорят численные показатели. По итогам прошлого года Пермский край занял первое место в ПФО по темпам прироста МСП, шестое — в России», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, на площадке форума губернатор обсудил с генеральным директором компании «Свеза» Анатолием Фришманом промежуточные итоги программы социально-экономического развития п. Уральский Нытвенского округа, где проживают 6,5 тыс. человек. В населённом пункте располагается одна из основных производственных площадок холдинга — фанерный комбинат «Свеза».

Решение о создании комплекса мер по социально-экономическому развитию п. Уральский было принято в ходе ПМЭФ-2021. В феврале 2022 года было заключено трёхстороннее соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает совместные действия компании, муниципальных и региональных властей для социального развития посёлка, в котором живут работники предприятия и их семьи.

Махонин подчеркнул, что компания «Свеза» — одно из первых предприятий, с которым Пермский край заключил соглашение о сотрудничестве в развитии конкретного населённого пункта. По его словам, за 1,5 года была проделана немалая работа. При этом он обратил внимание, что компания активно участвовала в обновлении социальной инфраструктуры территории и до подписания документов.

Фришман же уточнил, какая работа уже проделана в рамках программы развития. Так, к юбилею посёлка на территории отремонтировали Дворец культуры и спорта, заменили более 100 оконных блоков в местной школе, провели реконструкцию водопроводных сетей, обновили уличное освещение, завершили берегоукрепление на набережной.

Кроме того, в детском лагере «Гагаринец» была усовершенствована игровая спортивная площадка, в старшей школе посёлка — организован новый класс для проведения уроков «Технология» для мальчиков с современным оборудованием, а в детском саду «Светлячок» открыт бассейн. На базе местного Дворца культуры при содействии «Свезы» создан многофункциональный молодёжный центр.