В Перми открылась масштабная патриотическая выставка «Оружие Победы»

В Перми 10 июня в рамках патриотического фестиваля «Оружие Победы» в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» состоялось открытие масштабной экспозиции военной техники пермских предприятий. Старт мероприятию был дан гудком «Эшелона Победы», прибывшего на станцию Пермь-1 в рамках фестиваля.

Этот состав на паровозной тяге, который был в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, все желающие смогут посетить по 12 июня включительно.

Участие в открытии выставки принял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли края Алексей Чибисов, член федерального оргкомитета «Пермь-300» Сергей Кущенко, продюсер фестиваля Гавриил Гордеев, представитель Общественной палаты Прикамья в Общественной палате РФ Ямур Гильмутдинов, председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, руководители промышленных предприятий и общественных объединений.

Фестиваль «Оружие Победы» — проект, который расскажет жителям и гостям о наследии предприятий оборонно-промышленного комплекса Пермского края.

Губернатор также отметил, что на протяжении всей своей истории регион был территорией, где куётся оружие побед, а столица Прикамья начиналась и развивалась как город-завод.

«Благодарю наших земляков, которые сейчас трудятся на заводах, и тех, кто защищает нашу Родину в ходе СВО. Спасибо тем людям и предприятиям, которые участвовали в создании выставки «Оружие Победы». Она очень важна, особенно для младшего поколения. Экспозиция ярко подтверждает, что мы по праву гордимся своей историей, позволяет увидеть всё величие нашего прошлого и настоящего. Уверен, каждый посетитель сделает для себя много открытий на выставке и по достоинству оценит наш проект!» — подчеркнул Махонин.