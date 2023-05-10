В Перми фестиваль «Оружие Победы» стартовал с выставки легендарной военной техники

В День Победы в Перми боевые машины приняли участие в торжественном прохождении войск городского гарнизона. Технику представили ветеранам и другим участникам и зрителям парада, а после машины стали частью временной экспозиции фестиваля «Оружие Победы». Как уточнили в пресс-службе губернатора региона, подавляющая часть образцов ранее не выставлялась для широкого круга зрителей.

Как добавил глава Прикамья Дмитрий Махонин, часть техники в скором времени отправится в зону специальной военной операции.

Отмечается, что среди экспонатов было 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С23 «Нона-СВК» с шасси БТР-80, совершающее 6-8 выстрелов в минуту на расстояние до 12,8 км. Орудие производства «Мотовилихинские заводы» разработано в Перми СКБ № 172 при участии Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения.

Самоходка сочетает в себе возможности пушки, гаубицы и миномёта, может стрелять всеми видами 120-мм артиллерийских мин российского и зарубежного производств. Орудие принято на вооружение артиллерийских подразделений мотострелковых батальонов и бригад морской пехоты в 1991 году.

Кроме того, все желающие могли увидеть 120-миллиметровую самоходную артиллерийско-минометную установку 2С31 «Вена», которая совершает 8-10 выстрелов в минуту. Её главное отличие от машин предыдущего поколения — наличие орудийно-вычислительного комплекса, который позволяет получать и передавать информацию с данными для стрельбы по целям, а также отслеживать состояние машины. Она находится на вооружении артиллерийских подразделений сухопутных войск с 2010 года.

Также в рамках мероприятия была представлена 152-миллиметровая гаубица 2А65 «Мста-Б», способная совершать 7—8 выстрелов в минуту на дальность 28,9 км. Она была разработана в 1976—1986 годах в Волгограде ОКБ-221, а выпускалась в Перми на «Мотовилихинских заводах». В настоящее время используется государствами СНГ, Ираком и Сирией.

Помимо техники, которая состоит на вооружении армии России и ряда других стран мира, на экспозиции были представлены и исторические экспонаты. В их числе легендарная модель 45-миллиметровой противотанковой пушки 53-К образца 1943 года — одно из самых известных видов вооружения, использовавшихся в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, на выставке были экспонаты, не участвовавшие в прохождении войск. Так, на эспланаде у зрителей была возможность увидеть 122-миллиметровую корпусную пушку А-19 образца 1931—1937 годов. В 1938 году модель была модернизирована пермскими конструкторами и с 1941 по 1946 год выпускалась в столице Прикамья. Напомним, первое боевое применение пушки состоялось на Халхин-Голе, и именно из такого орудия — А-19 с серийным № 501 — 20 апреля 1945 года был совершён первый выстрел по Берлину.

Недалеко от неё были представлены 122-миллиметровая дивизионная гаубица М-30 образца 1938 года разработки конструкторов «Мотовилихи»,152-миллиметровая корпусная гаубица-пушка МЛ-20 образца 1937 года, которая с 1941 по 1946 годы выпускалась в Перми и другие виды вооружения.

© Пресс-служба правительства Пермского края

Патриотический фестиваль «Оружие Победы» был организован по инициативе главы Прикамья Дмитрия Махонина при активном участии крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, краевого Минпромторга и Пермского краеведческого музея.

«Для нас важно сохранить память о вкладе военно-промышленного комплекса Пермского края в развитие страны, показать уникальные разработки наших инженеров и конструкторов. Нам действительно есть, чем гордиться — наши предприятия во все времена производили стратегически важные образцы вооружений», — подчеркнул глава Прикамья.

После демонстрации в течение всего дня 9 мая военная техника станет частью уникальных выставок фестиваля «Оружие Победы», которые откроются накануне Дня города, 10 июня, и будут доступны для посещения на двух площадках — в музее пермской артиллерии в Мотовилихе и в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» (цех №5).

На них посетители также смогут увидеть свыше 400 экспонатов: различное оборудование, документы, плакаты, военную и гражданскую продукции промпредприятий Прикамья.

Заместитель председателя Правительства России, руководитель федерального оргкомитета «Пермь-300» Дмитрий Чернышенко поддержал проект и высоко оценил значение фестиваля «Оружие Победы».

«Событие приурочено к 300-летию Перми и посвящено людям труда, достижениям промышленников Прикамья. Его основная задача — наглядно показать всю мощь военно-промышленного комплекса Перми и выразить благодарность руководителям, конструкторам, рабочим», — подчеркнул он.