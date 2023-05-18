В Перми стартовал первый Форум гостеприимства России

В Перми проходит первый Форум гостеприимства России в рамках гранд-финала третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что для региона большая честь в год 300-летия столицы Прикамья принимать лучших представителей туристической отрасли со всей страны.

«Мы в регионе создаём уникальные туристические продукты, развиваем детский, промышленный и активный туризм, работаем над расширением географии круизных маршрутов. Это даёт результаты: по итогам прошлого года объём турпотока в Прикамье вырос по отношению к 2021 году на 13%. Мы заинтересованы в повышении профессионализма специалистов отрасли. Уверен, что форум и гранд-финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», проходящий на пермской земле, станут новым импульсом для развития туристической индустрии и в Пермском крае, и в России в целом!» — заявил Махонин.

На площадке форума собрались более тысячи лидеров и новаторов индустрии гостеприимства и неравнодушных жителей почти из всех регионов РФ. В течение двух дней участники будут обмениваться опытом, посетят деловую и образовательные программы, выставку регионов и ярмарку мастеров. Всего на площадке форума пройдёт около 100 событий.

В рамках деловой программы эксперты и лидеры индустрии поделятся своим опытом, участники обсудят актуальные для развития туристической отрасли вопросы, наладят партнёрские связи с коллегами из других регионов.

Заинтересованные в развитии страны участники форума пройдут курсы повышения квалификации «Реализация направлений устойчивого туризма», разработанные МГИМО МИД России специально для проекта «Мастера гостеприимства».

Отдельная программа ждёт руководителей и представителей региональных органов исполнительной власти, курирующих туризм, из десятков субъектов России, в том числе из ЛНР, ДНР и Запорожской области. В рамках деловых встреч, круглых столов, дискуссий они обсудят вопросы сотрудничества и взаимодействия, в том числе вопросы развития отрасли туризма.