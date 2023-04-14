В Пермском крае 17—19 мая пройдёт Форум гостеприимства России

Первый Форум гостеприимства России пройдёт в Пермском крае 17—19 мая в рамках гранд-финала третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Туристический конкурс «Мастера гостеприимства» был запущен в 2019 году. Он объединил вокруг себя более 94 тыс. талантливых людей, горящих идеей развивать в стране индустрию гостеприимства.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил надежду, что форум станет новым импульсом для развития туризма в регионе.

«Мы ждём креативных и перспективных представителей отрасли гостеприимства из всех регионов страны в год 300-летия столицы Пермского края, готовых приехать к нам для участия в юбилейных событиях и ещё раз лично познакомиться с нашим регионом. Мы рассчитываем, что «Пермский период» «Мастеров гостеприимства» станет новым импульсом для развития туристической отрасли Прикамья и России в целом», — заявил Махонин.

В рамках деловой программы форума будут проведены десятки лекций, разборы кейсов, диалоги с экспертами, круглые столы, пленарные сессии, дискуссии, дебаты с участием первых лиц страны, лидеров индустрии гостеприимства: знаменитых рестораторов и отельеров, представителей крупнейших профильных компаний, органов власти и бизнеса, занимающихся развитием туризма в России.

Также можно будет посетить выставку регионов России и познакомиться с ведущими туристическими объектами, точками притяжения, вдохновиться на путешествия по стране.

Конкурс «Мастера гостеприимства» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование», утверждённого президентом России Владимиром Путиным.