В Пермском крае 17—19 мая пройдёт Форум гостеприимства России
- © Пресс-служба губернатора Пермского края
Туристический конкурс «Мастера гостеприимства» был запущен в 2019 году. Он объединил вокруг себя более 94 тыс. талантливых людей, горящих идеей развивать в стране индустрию гостеприимства.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил надежду, что форум станет новым импульсом для развития туризма в регионе.
«Мы ждём креативных и перспективных представителей отрасли гостеприимства из всех регионов страны в год 300-летия столицы Пермского края, готовых приехать к нам для участия в юбилейных событиях и ещё раз лично познакомиться с нашим регионом. Мы рассчитываем, что «Пермский период» «Мастеров гостеприимства» станет новым импульсом для развития туристической отрасли Прикамья и России в целом», — заявил Махонин.
В рамках деловой программы форума будут проведены десятки лекций, разборы кейсов, диалоги с экспертами, круглые столы, пленарные сессии, дискуссии, дебаты с участием первых лиц страны, лидеров индустрии гостеприимства: знаменитых рестораторов и отельеров, представителей крупнейших профильных компаний, органов власти и бизнеса, занимающихся развитием туризма в России.
Также можно будет посетить выставку регионов России и познакомиться с ведущими туристическими объектами, точками притяжения, вдохновиться на путешествия по стране.
Конкурс «Мастера гостеприимства» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование», утверждённого президентом России Владимиром Путиным.