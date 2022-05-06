Синоптик Вильфанд объяснил, можно ли назвать нынешнюю весну в России аномальной

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал об особенностях весны в регионах России.

Он подчеркнул, что весной погода на территории России очень изменчива.

«Если говорить о том, как ассоциировать погоду нынешней весной, я бы сказал, что ничего такого необычного не произошло. Конечно, территория нашей страны огромна: например в 20-х числах апреля температура в Адыгее превышала отметку +30 °С. Это, конечно, рекордное значение именно для этого дня. В начале мая в Хакасии, Тыве, Абакане, Кызыле тоже были превышены температурные рекорды, в принципе на огромной территории всегда бывают рекордные значения, но говорить об аномалиях не приходится», — пояснил эксперт.

Также Вильфанд объяснил, что заморозки для конца апреля и для первой декады мая типичны.

«Если вспомнить май 2017 года, тогда временный снежный покров установился прямо накануне 9 мая. Сейчас более половины территории нашей страны покрыто снегом. В Коми, Карелии, Мурманской и Архангельской областях ещё снег, я уж не говорю о северном Урале, Якутии, Красноярском крае», — добавил специалист.

При этом синоптик заявил, что можно отметить тот факт, что в нынешнем году в центре европейской России март оказался холоднее февраля.

«Это нечасто бывает. Уникальность этой ситуации заключается в том, что примерно на полтора градуса среднемесячная температура в марте была выше нормы. Но эта ситуация связана с тем, что в феврале была близкая к рекордной температура, он был на втором месте по температурным аномалиям», — добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в Москве в День Победы.