В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 9 мая
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«По предварительным расчётам, 9 мая Москва окажется на восточной периферии антициклона. Ветер будет северный, но не сильный. Ночью ожидается до +3...+8 °С. Днём будет до +8...+13 °С, облачно и временами дожди. Ливни не прогнозируются», — приводит его слова сайт «Москва 24».
Как отмечает Вильфанд, во вторник, 10 мая, в столице также ожидаются осадки.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается сильное похолодание и порывистый ветер.