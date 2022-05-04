В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 9 мая

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в День Победы.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 9 мая
  • globallookpress.com
  • © Yevgeny Philippov

«По предварительным расчётам, 9 мая Москва окажется на восточной периферии антициклона. Ветер будет северный, но не сильный. Ночью ожидается до +3...+8 °С. Днём будет до +8...+13 °С, облачно и временами дожди. Ливни не прогнозируются», — приводит его слова сайт «Москва 24».

Как отмечает Вильфанд, во вторник, 10 мая, в столице также ожидаются осадки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается сильное похолодание и порывистый ветер.

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