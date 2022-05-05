«Одноклассники» узнали, как именно пользователи Рунета относятся к созданию и хранению паролей

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Ко Всемирному дню паролей, который отмечается в первый четверг мая, «Одноклассники» узнали, как именно пользователи Рунета относятся к созданию и хранению паролей. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«Одноклассники» узнали, как именно пользователи Рунета относятся к созданию и хранению паролей
  • Gettyimages.ru

Итоги проведённого исследования показали, что практически каждый второй опрошенный (49%) задаёт в своих паролях номера телефонов, инициалы, даты рождения. Более того, 20% опрошенных устанавливают абсолютно одинаковый пароль для всех сайтов и приложений, а 18% используют два типа паролей: для «важных» — более сложный, для «не очень важных» — несложный типовой, чтобы не забыть. Двухфакторную аутентификацию при авторизации используют только 15% респондентов из всей базы опрошенных. Лишь 21% пользователей следуют рекомендациям по созданию надёжного пароля, а 5% соглашаются на «пароль-абракадабру», который предлагают сайты при регистрации.

Результаты исследования также показали, что предпринимают пользователи Рунета, чтобы не забыть свои личные данные для входа в различные интернет-сервисы. Например, 31% респондентов записывают свои пароли в блокнот или на бумажку, 15% используют менеджер паролей в браузере или отдельное приложение, 8% создают заметки в компьютере или телефоне.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запустили настройку для скрытия потенциально неприемлемых комментариев.

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